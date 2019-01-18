本日日本：未賞櫻先賞梅　賞梅勝地排行榜

櫻花季尚要等多一陣，不過日本的梅花季快來到了！不知何解，梅花處處有，但在日本賞梅花，感覺就是不一樣！最近有網站向關東地區近1,400人進行問卷調查，選出最受歡迎的賞梅勝地。想到日本賞梅的朋友，大可參考一下啊！



第一位：湯島神社

地點：東京都文京區

梅樹：300棵

開花時期：2月至3月上旬

簡介：交通方便，而且旺中帶靜，靠近上野公園、不忍池等地方，附近亦有不少博物館值得一逛。神社自古以來就是江戶、東京的代表性天滿宮，祭祀學問之神菅原道真，既可賞梅又可祈福許願。其實這裏多年來都以梅花聞名，二戰時的歌曲《湯島白梅》（1942年），是當年街知巷聞的名曲。園內約有300株梅樹，種類達10種以上。而從2月上旬至3月上旬更會舉行梅祭，在這段期間的周末，遊客可觀賞到神轎、茶道、日本舞蹈等傳統的技藝，亦可近欣賞美麗的梅花盆栽。



第二位：六義園

地點：東京都文京區

梅樹：18棵

開花時期：2月中旬至2月下旬

簡介：六義園是由柳澤吉保於18世紀初修建的，是江戶時代大名庭園的代表之作，每到梅花季，整個庭園都長滿梅花，大家賞梅之餘，還可以到吹上茶屋，邊觀賞池塘，邊欣賞抹茶。雖然位處閙市，但置身其中，可享受到難得的寧靜！



第三位：新宿御苑

地點：東京都新宿區

梅樹：330棵

開花時期：2月中旬至3月中旬

簡介：新宿御苑的大名，相信未去過都聽過！這裏一年四季都有各式植物可供觀賞，其中梅樹便有330棵之多。這裏不但交通方便，而且公園面積超大，在此賞梅，絕對沒有壓迫感，可以盡情放鬆！



第四位：吉野梅郷 梅の公園

地點：東京都青梅市

梅樹：1,266棵

開花時期：3月上旬至3月下旬

既然名為梅之公園，這裏的賣點自然是梅花，公園內有1,266棵梅樹，品種有80種之多！這個公園是一個設於山坡的自然公園，園內各處高低不同，在不同角落可欣賞到不同的景色。



第五位：湯河原梅林（幕山公園）

地點：神奈川縣足柄下郡

梅樹：約4,000棵

開花時期：2月下旬至3月上旬

名為梅林，梅樹的數目當然不少，這裏有超過4,000棵梅樹，非常壯觀！足柄下郡靠近海邊，因此賞梅之餘還可以欣賞明湄的海景風光！加上附近是溫泉區，一次過眼睛和肌膚都得到滿足！



十大其他地區

第六位：曾我梅林

地點：神奈川縣小田原市

第七位：越生梅林

地點：埼玉縣入間郡

第八位：龜戶天神社

地點：東京都江東區

第九位：小田原城址公園

地點：神奈川縣小田原市

第十位：小石川後樂園

地點：東京都文京區



網址：https://www.enjoytokyo.jp/feature/flower/ume/ranking/

