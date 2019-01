聽音樂看藝術　感受英式文化周末

今個周末未有節目?不妨到港島區走一趟,參加由英國文化協會舉辦的創意文化活動「SPARK:The Science and Art of Creativity」。(互聯網)

今個周末諗好節目未?一眾愛好藝術的文青,不妨到港島區走一趟,參加由英國文化協會舉辦的創意文化活動「SPARK:The Science and Art of Creativity」。SPARK活動以「藝術融合科學」、「創意城市」、「虛擬世界」和「未來技能」為主題,希望透過音樂舞蹈表演、裝置藝術、互動體驗、多媒體藝術工作坊及講座、導賞團等,激發大家的藝術和科學細胞。



愛看音樂劇的你,絕不能錯過在亞洲首演的全新音樂劇《Eye of the Storm》,由8名英國Theatr na nÓg的演員現場演繹,並由英國歌手兼作曲家、格林美音樂獎得主Amy Wadge創作音樂,更會於舞台上製造「龍捲風」,為觀眾帶來驚喜。要是你愛跳舞,又可觀賞獨特的實驗性舞蹈《CoLAB Journeys》,感受Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance,以及一群香港演藝學院學生的舞火花;要是你的性情較溫文,就可欣賞英國華人藝術家Faye Wei Wei為大家創作的《Neon Spark》霓虹藝術裝置,細看這場別具本地特色的光影創作。



為了活動更顯互動性,主辦單位更提供多樣化的工作坊,有倫敦藝術家Jacek Ludwig Scarso帶你探索「城市中的綠州」,學習觀察並在日常生活中找靈感;而聲樂工作坊 「Voicescape」就可在國際知名聲樂大師Jacek Ludwig Scarso的帶領下,練習演講及唱歌所要用到的技巧,現在就上網報名吧!



日期:即日至1月20日

地點:大館

網址:http://www.britishcouncil.hk/spark