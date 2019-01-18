香港100　「外星人」大廝殺

2019「Vibram香港100」將於明日開跑，1,800名來自57個不同國家或地區的跑手將踏上香港美麗的山徑，爭奪新一年度「全球越野跑巡迴賽」（UTWT）首站賽事的冠軍寶座。值得留意是今年UTWT將「香港100」升格為亞洲唯一的「Series」級別， 令「香港100」擠身成為全球8個最負盛名的超級越野跑比賽之一，意味跑手在香港站取得成功會得到更高的排名積分，競爭將更加激烈！



今屆賽事有不少世界頂尖跑手，男子組別更被譽為有史以來亞洲越野跑賽事的最強陣容，當中包括去年UTMF及Tarawera Ultra盟主、ITRA積分高達905的Dylan Bowman（美國），還有UTMB-CCC冠軍Thomas Evans（英國），以及來自中國的閻龍飛、梁晶及鄧國敏等等星級跑手，連同一大堆ITRA 800分以上的精英，冇得跑都要擔定櫈仔食花生！



今午在跑馬地舉行的發布會上，曾兩奪「香港100」女子組亞軍的意大利跑手Lisa Borzani被賽事總監Steve Brammar問到，遇到猴子襲擊時會如何應對，佢就話會喺背囊準備定蛋糕。後來再問到一眾精英男跑手的全馬個人最佳時間，不少跑手都笑咗出聲，估不到呢班「外星人」當中，大多數只跑過一兩次公路馬拉松，Thomas Evans及Jantaraboon Kiangchaipaiphana（泰國）甚至未跑過；而來自美國的Tim Olson，亦只跟父親跑過一次，完成時間是4小時。眾人中最快的是閻龍飛，曾做出2小時15分的成績。



「香港100」為野外長跑賽事，由西貢起步至大帽山終點，今年距離增至103.6公里，總攀升為5,300米，參加者須於30小時內完成。去年冠軍由中國選手祁敏奪得，時間為9小時28分36秒。