營事檔案：白汁蜆肉意粉　減重好滋味

剛剛過完聖誕節和除夕，吃喝玩樂一番後，還有不到一個月就是中國人最重要的傳統節日──農曆新年，屆時又是親朋戚友聚首一堂，一同享受美食佳餚的時候。相信不少人都想在這個「過渡期」管理自己的體重，不想因減肥就吃得淡而無味，參考以下食譜就做得到啦！



【低卡白汁】

傳統的瑞士白汁，會加入牛奶、牛油、忌廉等材料，其脂肪含量較高。這個食譜中的白汁，用了黑椒、清雞湯和脫脂奶等材料製成，是較低卡路里的一個烹調方式。



洋葱屬於蔬菜類，含有膳食纖維，但由於用量不多，或未能提供足夠的每日膳食纖維量。洋葱的味道是來自硫化物，有助抑制細菌的效用，它本身含有蒜素及硒，而紫洋葱則有花青素，均有抗氧化作用，有助抵抗細胞免受自由基的傷害。



【鐵質豐富】

蜆肉含有豐富蛋白質，也有豐富鐵質，蜆肉的鐵質比同等分量的牛肉要高，每100g已煮熟的蜆肉約有13.5mg鐵質，而每100g已煮熟的牛肉約有2.8mg鐵質。海鮮中的鐵質屬動物性鐵質，比植物性鐵質更易被人體吸收。鐵質的功能是製造紅血球，有助改善缺鐵性貧血，並維持新陳代謝。而甘筍則有豐富的胡蘿蔔素，能在身體中轉化為維他命A，可維持肝臟和眼睛健康。



【白汁蜆肉意粉】

材料：

意粉 1碗

急凍蜆肉（不連殻） 15至20隻

洋葱 半個

甘筍 半條

蒜頭（剁成蓉） 2粒



醃料

鹽 1/2茶匙

黑椒 1/4茶匙



白汁

鹽 1/2茶匙

黑椒 1/2茶匙

雞湯 半杯至1杯

脫脂奶 半盒至1盒

麵粉 2湯匙

橄欖油 適量



做法

1.將蜆肉洗淨，用廚房紙印乾，加醃料，拌勻。

2.按包裝示，煮熟意粉。

3.甘筍切片，洋葱切件，備用。

4.蒜蓉落鑊爆香，加蜆肉炒至熟。

5.再加甘筍片和洋葱，加雞湯煮至軟身，盛起備用。

6.下橄欖油，混入麵粉煮成糊狀，再加牛奶煮至稠身，然後落蜆肉等材料。最後加上意粉，並以鹽和黑椒調味，煮一會即成。



吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。