東「沖」有料到：全方位的泰國旅遊

在剛過去的星期天，泰國政府旅遊局香港辦事處在奧海城舉行了大型的旅遊展，而在開幕儀式中更公布了去年香港旅客前往泰國的人數多達100萬，真的令人興奮。泰國確是一個帶來全方位享受的好去處，有很多Spa給女士們美容扮靚，年輕人可選擇攀石、潛水及不同的派對活動，喜歡美食的老饕也有不少Fine Dining及米芝蓮餐廳選擇。想入住高級酒店的朋友，這裏的價錢比東京及香港等地方來得划算，而偏好背包自由行的，也不乏價錢相宜、地點及質素不差的貼地小旅館，絕對是百貨賣百客，任何年紀及嗜好的旅客，都可在泰國玩得盡興。



今年泰國政府旅遊局更大力推廣一些二線城市，並不是指布吉、清邁及芭堤雅等大家耳熟能詳的地方，而是不少人未聽過的尖竹汶府、北碧府或清萊等地，部分地區香港有直航機到達，但有些則要坐數小時車程。其中的清萊，大家對當地的印象大都是白廟及黑廟，但其實兩者都不是拜神的地方，真正拜神的是藍廟及紅廟，而且當地還有一個很大的戶外主題公園，一個綠茶種植場，並有不少很Hea很型的餐廳及Cafe。如果你想深度行的話，絕對應該到這些二線城市走走。



對某些人來說，泰國可能僅是宗教或按摩，而且更從未踏足，原因是怕撞鬼！但我經常說，撞鬼猶如買六合彩，也要講緣分，你一生中了多次六合彩？絕大部分人的答案是零！其實鬼到處都存在，只是你跟「他」有緣與否、及彼此腦電波能否接通而已。如果泰國真的有鬼，也不過是好「鬼」好玩！



胡慧沖