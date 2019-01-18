水滴芒輕旗艦　Oppo R17 Pro

智能手機競爭激烈，近年中階市場更有個有趣現象，就是在Qualcomm推出中高定位、主打AI運算的S710處理器後，不少廠商都借此推出「輕旗艦」手機。最近到港的Oppo R17 Pro便是一例，即刻睇睇！



Oppo向來愛以英文字母劃分手機級別，「R」代表中高階系列，其中R17 Pro早於去年8月於內地推出，但輾轉最近才有水貨到港。手機最大亮點是用上霧光漸變色機身，色彩隨着光影變化，並有着如絲緞般的順滑感，視觸覺都攞滿分！



此機屏幕達到6.4吋，水滴面積、周邊寬度都比上代小，屏佔比高達91.5%，睇片時畫面幾乎盡霸機面，視覺效果震撼！另一方面，多得AMOLED技術，屏幕也有着色彩飽和、亮度及可視角度高等優點，可呈現更多細節及層次感，睇相也有不俗效果。



R17 Pro採用3鏡頭設計，其中TOF鏡頭能在拍攝時掃描場景的立體細節。試拍所見景深突出，透過局部光、特寫光等人像光效，更能營造出特別的打燈效果，影人一流！美顏功能亦很全面，除可細執五官，連牙齒都可美白，惟留意執完後「P圖」感覺都幾強烈，未必人人鍾意。



如上文所說，它採用S710處理器，在8GB RAM配合下，《AnTuTu》的得分為154,599分，性能中上。特異功能方面，它支援人臉解鎖，並且是廠商首部屏下指紋手機；其他賣點還包括遊戲模式、SuperVOOC超級快速等等，配套在同級中算豐富。據三禾電氣店長Simon哥指，水貨有齊藍、綠2色，暫時最多人搶藍色，貨源不多，心思思想買就咪再等了！



<規格表>

制式：GSM、WCDMA、TD-­LTE、FDD-­LTE

處理器：Qualcomm S710 2.2GHz八核心

記憶體：8GB RAM、128GB ROM、不支援microSD

屏幕：6.4吋AMOLED (2,340×1,080解像度)

鏡頭：(前置)2,500萬像素、(後置)1,200+2,000+TOF萬像素

作業系統：Android 8.1

電池容積：3,700mAh

體積：157.6×74.6×7.9mm

重量：183g

