TNF UE SS19搶先登場　「FUTURE PROOF」為題

The North Face Urban Exploration春夏系列以「FUTURE PROOF」作主題。(互聯網)

以糅合機能性與時裝感打造的The North Face Urban Exploration,雖然只係推出幾年,但已經成為潮流界最搶手的山系品牌。今個春夏系列品牌就以「FUTURE PROOF」作主題,推出一系列採用輕薄物料製成,並配備防風、防水、吸濕排汗功能的春夏新作,當中用色設計亦貫徹春夏大自然氣息,除了有:Gore-Tex® Field Coat、DryVent™ Urban McMurdo Jacket 及WindWall™ Speed Vehicle Jacket等等多款男裝褸款登場之外,今季亦有為女生推出同樣強調機能的DryVent™ Long Jacket、Cordura® Pinafore Skirt及FlashDry™ All In One Jumpsuit等等,為都會男女打造最時尚的機能服飾。



【全新防水透氣面料 FUTURELIGHT™】

除了不斷於潮流領域擴展版圖外,於專業戶外裝備設計步伐亦絕不怠慢,日前,品牌就宣布推出全新防水透氣面料FUTURELIGHT™,設計採用突破性納米紡織技術打造,納米細孔可以維持整體防水性能,同時令更多空氣進入,從而達致超強透氣性。透過嶄新納米紡織技術亦可以令服飾於重量、彈性、耐用性及結構性各方面得到提升。



為紀念此革命性防水透氣物料誕生,品牌亦邀請The North Face團隊登山運動員Jim Morrison及拍檔Hilaree Nelson穿上FUTURELIGHT™面料打造的戶外服裝,攀爬並跨越了包括:珠穆朗瑪峰(Mount Everset 8,848米)、卓奧友峰(Cho Oyu 8,201米)及洛子峰(Lhotse 8,516米)三座高達8,000米以上的世界級高峰,足證FUTURELIGHT™面料可以通過最嚴峻的測試。