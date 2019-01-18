男士之夜：深宵唔想瞓　幫你醒醒神

【決性11點：萌爆Sherry 《白之神》降臨】

如你有玩開手遊《愛琳：末神世界》，對遊戲中的靚女角色《白之神愛夏》應該不會陌生，她是貫穿整個千年故事的女角，在新人類創造的新世界，被尊為創世白之神。

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【派福利：天木純變筋肉人】

日本動漫《筋肉人》自上世紀80年代開始連載至今，為慶祝40周年，與位於新宿嘅「週Pre酒館」（週プレ酒場）合作舉行慶祝活動，不但將酒館改名做「筋肉人酒館」（キン肉マン酒場），更喺店內擺放筋肉人相關海報同商品，仲搵嚟擁有37I豪乳嘅人氣寫真女優天木純化身乳量十足嘅酒館PR大使。

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【靚人靚景：清新瑞士配清新美人】

24歲嘅小百合係日本藝能界人氣女團乃木坂46嘅第一期成員，一直隨團活躍至今，除咗登台獻唱，亦拍過唔少日劇同電影，而小百合外表清新又純真，散發出強烈嘅親和力，難怪咁受歡迎。

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【地靈人美：岩立沙穗 返家鄉做署長】

喺剛過去嘅1月10日，亦即係日本嘅「110之番」日當中，呢一日其中一個重要意義在於宣揚警方熱線電話110嘅用途，所以喺此日有好多知名人士包括藝人都被委任為地方警署嘅一日署長，負責向公眾宣傳預防犯罪，而出身於日本神奈川縣嘅ABK48成員岩立沙穗亦到位於神奈川縣嘅橫濱市保土谷區，擔任保土谷警署一日署長！

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【Model Hunter：澳門鋼琴女神 Kimberly】

「我叫楊倩兒Kimberly，大家都叫我阿子！我是Model，也是一個全職樂手。至今已有10年琴齡，考了皇家8級證書，平時除了教琴，還會到澳門及內地出席商演或演唱會。」

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【決性11點：生育後親熱時間只有……】

生育後嘅夫婦喺生活上嘅變化，其中一項必然係性生活。唔係亂講o架，英國育兒網站Channel Mum早前訪問咗1,776位已為人父或人母嘅男女，結果發現佢哋平均每次性愛時間僅得2分15秒便完事……

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