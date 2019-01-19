香港估估吓：港漫都有個大老千

上世紀九十年代期香港電影界出現咗一陣賭博風潮，《賭神》、《賭聖》、《賭俠》等等都叫好叫座，港漫界亦因為而出現咗一部描寫賭博、千術嘅作品，呢部就係由司徒劍橋、永仁擔任編繪，劉定堅負責創作嘅《賭聖傳奇》。作品出現嘅角色相當豐富，喺港產賭博電影當中出現嘅角色都應有盡有，包括賭神、賭俠、賭霸、「單眼佬」大軍等等，而男主角就當然係賭聖啦！故事初期講述擁有特異功能嘅賭聖意欲挑戰號稱「不敗金莊」嘅賭壇梟雄莊王，原因係賭聖父親命喪於莊王之手，為報父仇賭聖於是四出尋找有能力合作破莊嘅賭壇高手，因而與賭神、賭俠等正義之士結緣並且拼肩作戰。



《賭聖傳奇》初期當中嘅賭局設計相當有深思，但係後來故事開始出現「暴走」情況，變成純粹格鬥，完全冇晒賭枱博奕成份已屬小事，因為賭聖於故事後段居然可以變成《龍珠Z》當中嘅超級撤亞人，更加有樣似人造人18號以及菲利嘅角色出現！另外，Q版鹹蛋超人亦曾經現身於漫畫當中！不過，漫畫中種種令人意想不到嘅奇幻、惡搞情節，喺中港台嘅漫畫迷評論當中卻少有惡評，到底係賭聖魅力驚人定係大家都鍾意惡搞呢？就由大家自行思考喇。