三界五行：文昌旺　學生、文創從業員都有So

2019己亥豬年的正北，是一個很好的方位，因為有四綠文曲星飛入，是流年的文昌位，更可喜的是，正北方有「大利」星和「小利」星拱照，而且文曲星五行屬木，正北五行屬水，水生木，對文昌非常有利。



文昌旺，除了對在學人士有好處，也令很多人受益，如對在職進修，或參與各種公開考試、評核、比賽的人士；又或對從事文職工作的白領階層有益；對經營文化、教育、傳媒、網絡、印刷、出版、創作、演藝、娛樂、公關、銷售等行業的經營者和從業人員，亦有好處。



文昌也是貴人星，文昌貴人就是有學問而又樂於助人的貴人。站在佛教角度，是「文化布施」，用現代語言來說，是「文化分享」。下屬、學生、媒體受眾，都是受益人，還有那些年紀較大，文化程度比較低，生活條件比較差的弱勢社群，他們需要有文化、有愛心的人幫助，例如填申請表、寫信、打電話，解釋一些日常生活、醫療保健、政府政策、機構規矩，雖然是舉手之勞，但對於這些人士而言，受益匪淺，這些人士感激之餘，都會發自內心說句：「我真幸運，遇貴人了！」這就是文昌貴人。文化布施，與金錢、物質布施的功德並無分別。



如何得到文昌貴人的幫助呢？香港和其他地方一樣，都有專門供奉文昌帝君的廟宇，善信可以前往祭祀祈福。在風水而論，家家都有文昌位。如何善用？明天再講。



方向宇