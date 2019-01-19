行文物徑　賞百年建築

水塘遠足徑甚受香港人歡迎，因路段平緩易行，交通亦算方便，而且每個水塘都有其獨特景致，絕對是打卡熱點。以今次介紹的大潭水務文物徑為例，是擁有全港數量最多的古蹟建築群之一，大家不妨趁今年文物徑踏入10周年，親身到來體驗一下歷史建築物及大自然美景的魅力。



建於1883至1917年間的大潭水塘，當年為解決巿民飲用水需求而興建，是繼薄扶林水塘後香港島上興建的第二個水塘，與其後建成的大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘、大潭篤水塘，被合稱為大潭水塘群。



【排洪景致 吸引攝影發燒友】

圍繞水塘群而建的大潭水務文物徑，全長達5公里，路程約需2小時30分鐘，全是易行且安全的水泥路，適宜合家歡遊樂。行走此文物徑可途經21個水務歷史建築，當中有不少為法定古蹟，包括大潭篤水塘石橋、大潭篤水塘紀念碑、大潭篤原水抽水站等，要數必看景觀，一定非擁有12條大型排洪道的大潭篤水塘水壩莫屬，其排洪之景為不少攝影愛好者喜歡拍攝的景致，惟難以知道確實排洪時間，只可等雨天過後、水塘水源充足的時候去碰碰運氣。



水塘建築群的兩端分別連接大潭道及大潭水塘道，前者可分別於西灣河、柴灣乘坐巴士、小巴，於大潭水塘站下車，從大潭篤水塘起步，再沿着水務文物徑到大潭中水塘旁邊的石橋，沿途欣賞水塘的主要建築，然後折返大潭郊野公園站離開；另一端則鄰近陽明山莊，雖然主要往來只可靠乘坐的士，但如從此處作起點，並以大潭郊野公園作終點的話，全程只有落斜路及平路，行起來會更為舒服。



模特兒：Doris（米漾文化傳播）