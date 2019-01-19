【Food Stop】懷舊賀年小食　名都未聽過？

朋友個個叫我「美食婷」，因為見到美食就食唔停，因為鍾意食，所以最愛鑽研各種飲食文化，今個星期開始，將會同大家分享我嘅美食心得。

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大家有無發現，最近好似好流行懷舊，我「美食婷」諗住都同大家懷舊一下，講下阿爺阿嫲年代好興嘅過年食品，除咗年糕、蘿蔔糕、笑口棗、油角及糖蓮藕等好意頭嘅經典食品外，大家又識唔識花饃、發粿、桔紅糕、油糕等呢類手工美食？



以前嘅應節食品講求吉祥，造型及製法亦相當講究，好像好多人未必見過、甚至聽都未聽聞過嘅花饃就係其一。花饃由最初嘅白雪雪包點加粒紅棗演變而來，圓渾飽滿嘅白色包子上面，會用祝福語或盛開花卉做點綴，造型喜氣洋洋，代表一年之始。此外，寓意財運亨通嘅發粿，又名發糕，有發財及步步高陞之意。客家人指發粿上的裂痕代表笑容，裂痕愈大，即是笑得愈開心，象徵新一年人人笑容滿面、開開心心。



而香軟粉糯嘅桔紅糕，係用沙糖、新鮮桔皮煮成糖水後，混合糯米粉炮製而成嘅賀年甜食，雖然製作需時，但味道清甜有桔果香氣，曾是最受歡迎嘅新春糖果之一。至於與年糕有同一寓意嘅油糕，就係大年初一人人必吃嘅糕點之一。油糕嘅食主材料係黃米麵粉，裏面會加入如白沙糖、豆沙等餡料，吃過油糕取其步步高陞及富貴吉祥之意。



最後一種就係灶糖，即是用麥芽糖同小米製成嘅賀年糖果。傳統是藉其黏軟香甜嘅口感，黏住灶神嘅嘴巴，有說「上天言好事、下界保平安」，讓吃過灶糖嘅神靈向上天美言，令全家都保平安健康咁話。