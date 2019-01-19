免費換！一文睇盡靚爆利是封

仲有10多日就到農曆新年，相信未婚的朋友最期待就是𢭃利是，而已婚的朋友，派利是想出奇制勝，先聲奪人，一定要選擇最具特色的利是封。其實想擁有靚靚利是封，何須畀錢買！各大小商場已陸陸續續推出形形色色的利是封，有的注入燙金字體、有的玩壓印、有的飾上皮革、有的......實行要大家派利是派得夠型夠靚夠派頭！



【皮革X紙品】

Home Square家「添.喜」慶利是封糅合皮革與紙品以凸顯型格凹凸質感，部分物料由BoConcept把真皮梳化的剩料升級再造而來，貴氣十足：真皮內套綴以傳統吉祥喜慶圖案，在精緻的鏤空紙雕圖案中透出皮革質感，祝願大家富「革」一方！

換領期：即日至2月3日（逢星期五、六、日及公眾假期）

消費額：HK$6,888（需以電子貨幣消費）



【手工刺繡】

新城市廣場「幸福の盛」利是封以象徵吉祥及幸運的「緣起物」，包括鯉魚、白鶴、年桔、牡丹作為創作靈感，而最特別之處在於首創以刺繡手工徽章配以磁石作為利是封的封口設計，代表一生貼着、守護着你對摰愛的祝福。徽章一共有20款，收利是者可將之當作家居飾物，具備循環再用的深層意義 。

換領期：即日至2月4日

消費額：HK$4,200（需以電子貨幣消費）



【傳統剪紙】

黃埔天地推出「花開富貴」利是封，運用中國傳統剪紙手藝迎合中國東方美學設計，令利是封更添高貴典雅味道，亦特意設計「紅運當頭」利是袋，祝願大家新一年大展「紅」圖。

換領期：1月19日起

消費額：利是封 HK$500（需以電子貨幣消費）、利是袋 HK$1,000（需以電子貨幣消費）



【荷包常滿】

海港城與Communion W合作，以荷包常滿作設計概念，多邊形裁切（Die-cut）出一大一小包含5個吉祥元素的「荷包」形利是封 ，同時以燙金和壓花做出「刺繡」的感覺，而荷包頂端的「開合金扣」位置更特別以燙金壓印，使整個荷包更立體，玩味十足。利是袋則採用手挽結袋設計，以兩款利是封的主題圖案「花開富貴」和「年年有餘」，設計出兩款利是袋，並以金線刺繡增添高雅質感。

換領期：1月25日至2月4日

消費額：利是封 HK$1,500（需以電子貨幣消費） ，及即場捐款HK$50予香港血癌基金

利是袋 HK$1,500（需以電子貨幣消費） ，及即場捐款HK$150予香港血癌基金



【團豚喜慶】

新地十二大商場今年與台灣纖藝大師劉棟合作，首次將纖維藝術作品變為藝術感十足的「團豚花漾慶新春」利是封，設計既高貴典雅，更能凸顯新年過節的喜慶氣氛。此外，商場亦推出「錢包滿滿立體豬仔」利是封，脹卜卜的造型趣致討喜，並備有輕巧的掛頸鏈，方便小朋友拜年時隨身攜帶。

換領期：1月22日至2月4日

消費額：HK$800（需以電子貨幣消費）



【水彩年花】

K11邀請擅長數碼及傳統手繪插畫的藝術家陳順康，以嶄新的水彩形式呈現中國傳統的 桃、蘭、竹、菊 四大年花，底色則破格地用上搶眼的螢光四色，而細緻位更燙上金色顏料，融合了傳統和創新元素。

換領期：即日至2月11日

消費額：HK$1,388（需以電子貨幣消費） （KLUB 11 黑卡、金卡及普通會員）