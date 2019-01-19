名古屋　夜泡「星空」溫泉

「遙遙晚空 點點星光 息息相關 ……」星空下唱着《朋友》泡溫泉，當然很爽，但要是能泡在點點星光的「星空溫泉」中，豈非爽上加爽！早在1989年便開業，位於名古屋守山區的「天空SPA HILLS 龍泉寺之湯」，剛在去年12月完成翻新，它美如童話的露天溫泉晚上點燈，成其最大亮點(入場費：成人早上600日圓，約HK$43/成人晚上700日圓，約HK$50/小童全日300日圓，約HK$22。岩盤沿另加500日圓，約HK$36）；只要你走出展望露天風呂「天空螢之湯」，溫泉底部的7色LED燈，把它都打亮出滿池星光，泡溫泉如浸沉在星空中；另外露天風呂亦有不同風味的「泡之湯」與「美泡之壺」選擇，而且湯池都有使用著名的陶瓷板「信樂燒」，材料也很講究。



此外溫泉設施尚有「高濃度炭酸泉」、「源泉之湯」、「小朋友湯」、「超級電力風呂」及「按摩浴」等多個選擇，尤其不能錯過的是「岩盤浴森林別墅」，當中「Aroma SALT & STONE」的Salt Room（塩の部屋）的地面與牆壁，均使用喜馬拉雅山脈天然礦物岩鹽打造，能有效紓緩呼吸疾病不適，及有防止皮膚老化等奇效，加上其他如香薰房、韓式地熱暖氣、汗蒸幕等配套，單泡溫泉，已夠玩足一晚。



天空SPA HILLS 龍泉寺之湯

地址：名古屋市守山區龍泉寺1丁目1501番地

營業時間：6:00am-3:00am

網址：http://www.ryusenjinoyu.com/moriyama/