本日日本：高富帥社長逐個數

睇日劇韓劇台劇，平凡女主角總會遇上靚仔、有型、年輕、有自信嘅社長，然後譜出一段「灰姑娘」戀情（其實最多必定係韓劇）！大家都覺得呢類完美嘅社長只有劇集小說動漫先會出現，咁你就錯啦！其實日本真係有唔少既年輕又靚仔嘅社長架，最新鮮熱辣嘅就梗係瀧澤秀明啦！你唔係話咁都唔算靚仔啩！



瀧澤秀明

年齡：36歲

職位：「JOHNNYS’ ISLAND」社長

簡介：剛剛退出幕前的瀧澤秀明，一直有傳他接任尊尼事務所社長，結果雖不中，但他確實轉任尊尼事務所新開設的子公司「JOHNNYS’ ISLAND」的社長一職，專責挖掘與訓練小JOHNNY’S，目前旗下擁有包括12組團體在內，總數約300人。



前澤友作

年齡：43歲

職位：ZOZO社長

簡介：前澤友作可說是非一般的社長，畢業於早稻田實業學校，在校時成立過樂隊並擔任鼓手。先後創辦了網上時裝零售店Start Today及時尚網站ZozoTown， 2017年5月被《福布斯雜誌》評估身家達36億美元，日本排名最富有人物第14位。去年SpaceX宣布他為全球首位私人月球旅行的乘客，他更計劃於2023年邀請數名藝術家一起環遊月球云云。不過大家認識前澤友作，很大機會是因為他被雜誌爆出與剛力彩芽拍拖……難怪個個都憎剛力彩芽啦！



田中良和

年齡：41歲

職位：GREE社長

又是IT置富的故事，話說田中良和在2003年於樂天工作時，着手開發社交網路服務，2004 年將服務公諸於世，一個月內會員數便突破1萬人，於是他辭去樂天的工作，成立GREE公司，2009年以32歲之齡躋身日本40大富豪榜，之後一直在榜上有名，去年排名30。



村上太一

年齡：32歲

職位：Livesense社長

日本企業史最年輕的社長，就是現年32歲的村上太一，他在2011年創辦Livesense公司並擔任社長時，年僅25歲！白手起家的他從小就對網絡有濃厚興趣，當他19歲，還是早稻田大學一年級生時，便開始着手創建Livesense公司，主要經營人力銀行、地產中介等業務，現時Livesense的總市值約300億日圓，絕對是贏在起跑線的代表人物！最重要的是，他尚未結婚，姊妹們，希望在人間！