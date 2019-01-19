順風快遞：新航線新優惠

農曆長假又快到，大家的心是否已飛到世界各地，尋找下次旅行的地方呢？不妨先看看今次的順風快遞，再決定吧！



直飛長崎 單程HK$230

1月19日是HK Express日本長崎航線開航的大日子，為了隆重其事，即日起至1月20日特別推出該航線單程HK$230優惠，出發日期至4月19日。此外，HK Express特別邀請來自日本九州的塗鴉藝術家SUIKO夥拍其所屬的「THA」藝術家協會的另一位成員imaone為新航線操刀，以香港和長崎兩地以舞龍為主題的節日—「大坑舞火龍」和「長崎Kunchi」，於香港特色交通工具電車的車廂外，運用色彩與線條將兩地文化特色靈活地展示出兩者共同處，讓大家未出發先對長崎有多點認識。

網址：https://www.hkexpress.com



阿聯酋航空「My Emirates Pass」強勢回歸

去歐洲航程最少10小時以上，不少人已開始選擇中途轉飛。當中熱門之一的阿聯酋航空，即日起至3月31日，再次推出「My Emirates Pass」。凡乘搭阿聯酋航空飛往杜拜或於杜拜轉機的旅客，只需出示其登機證及有效身份證明文件，即可於杜拜當地指定合作零售商店及休閒場所享受一系列專屬禮遇。獨家優惠包括：水療服務低至七折優惠、水上運動及夜間高爾夫球等戶外活動低至五折優惠、高級餐廳低至五折優惠，以及人氣零售商戶低至七折優惠，轉機順便消費可以慳更多。

網址：emirates.com/myemiratespass



香港帛琉再開航

帛琉這個潛水天堂，之前香港直飛航線停開，相信令不少潛水愛好者有點失望。不過今年機會又再次來了，皆因Palau Aisa Pacific Air宣布於一月底會再次開航。一星期有3班來回，1至3月來回票價為HK$5,800起，連4晚住宿行程則為HK$13,080，新年有興趣去潛水的不妨考慮一下呢！

網址：https://www.fun-palau.com/