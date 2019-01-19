順Phone快遞：雷軍爆料！小米9支援極速快叉？

小米上年5月發布旗艦手機小米8，相信下一代小米9亦快將推出。根據傳聞，小米9部分設計、功能大有機會與早前推出的紅米Note 7相近，包括6.4吋水滴屏、4,800萬像素後置鏡頭，而處理器就會提升至效能更強的Qualcomm Snapdragon 855，符合旗艦機的定位。大家最關注的當然是電量以及充電技術，雷軍早前於微博介紹紅米Note 7支援最高18W快充技術，有網友就順勢留言問小米9會否支援24W快充技術，點知雷軍竟然回覆「小米9快充一定更好」，令唔少傳媒、米粉都估計新機甚至會兼容32W快速充電技術，究竟充電速度會有幾快，實在令人期待！





iPhone專用充電殼 一千蚊衝唔衝？

驚iPhone用用下冇電，一般用家就會帶備外置充電器，依家又有多個選擇，皆因官方推出久違的Smart Battery Case，仲有齊iPhone XS、XS Max及XR三款型號，各位果迷又有冇興趣呢？



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Samsung都玩水滴芒？Galaxy M月尾發布

Samsung剛剛行貨推出Galaxy A8s，屬品牌首部採用「打窿芒」手機，而月尾品牌將於印度推出Galaxy M系列，將會是品牌首部採用「水滴芒」的手機。



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