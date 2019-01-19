【決性11點】中女絲襪谷：樓上來的聲音

2019年01月19日 22:30
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    【決性11點】中女絲襪谷：樓上來的聲音，驚定唔驚？(設計圖片)

    「我想問下你哋，如果樓上夜媽媽有嘈雜聲，你哋會點？」阿田
    「咩聲先？唔通有波子聲？」艾美美
    「定係剁豬肉聲？」肥比
    「都唔係。」阿田

    「即刻衝上去拍佢門啦，X你，咁X嘈唔使瞓呀？」Joe君
    「我又唔信你會囉。」艾美美

    「咩啫~點解阿田你唔上去問清楚？一係搵管理員。」Joe君
    「試過啦，日更又話唔關佢事，夜晚我又唔敢落樓。」阿田

    「咁查實你聽到啲咩聲呀？人聲？」Joe君
    「有人喺上面行嚟行去咁，有時就好似推嘢聲囉」阿田
    「咁我知啦......」Joe君

    「唔係啲恐怖嘢呀？」艾美美
    「唔係，樓上可能係一間安全屋！」Joe君
    「癡線~」阿田
    「我都忍唔住笑......」艾美美

    「有幾奇啫？」Joe君
    「咁似近排單新聞嘅？」肥比
    「就係，可能有人帶女伴上去搞嘢，嗰啲係淫聲浪語！」Joe君
    「妖，噏得就噏，點會有推枱推櫈聲呀？搬屋咩？」阿田
    「玩得激囉！」Joe君
    「咁可能唔止一個女伴，玩埋3P 4P 5P....」艾美美
    「可能唔係女伴，係男伴，所以玩得好粗暴！」肥比

    「吖~肥比平時咩都唔識，都咁好想像力呀。」Joe君
    「咩呀？咩咩咩都唔識呀？」肥比

    「話時話，嗰個男人都夠cheap，連開房錢都慳。」艾美美
    「直頭啦，佢用緊我哋啲納稅人嘅錢架！」阿田
    「條友諗住安全屋最安全，點知出事。」Joe君
    「不嬲都話最危險嘅地方係最安全，最安全嘅地方原來係最危險。」艾美美
    「係呀，色即是空 空即是色」Joe君

    「喂，講咁耐無人答我點做嘅」阿田
    「答咗等如無答，無答等如答咗」肥比
    「妖~」阿田