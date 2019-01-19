【決性11點】中女絲襪谷：樓上來的聲音

「我想問下你哋，如果樓上夜媽媽有嘈雜聲，你哋會點？」阿田

「咩聲先？唔通有波子聲？」艾美美

「定係剁豬肉聲？」肥比

「都唔係。」阿田



「即刻衝上去拍佢門啦，X你，咁X嘈唔使瞓呀？」Joe君

「我又唔信你會囉。」艾美美



「咩啫~點解阿田你唔上去問清楚？一係搵管理員。」Joe君

「試過啦，日更又話唔關佢事，夜晚我又唔敢落樓。」阿田



「咁查實你聽到啲咩聲呀？人聲？」Joe君

「有人喺上面行嚟行去咁，有時就好似推嘢聲囉」阿田

「咁我知啦......」Joe君



「唔係啲恐怖嘢呀？」艾美美

「唔係，樓上可能係一間安全屋！」Joe君

「癡線~」阿田

「我都忍唔住笑......」艾美美



「有幾奇啫？」Joe君

「咁似近排單新聞嘅？」肥比

「就係，可能有人帶女伴上去搞嘢，嗰啲係淫聲浪語！」Joe君

「妖，噏得就噏，點會有推枱推櫈聲呀？搬屋咩？」阿田

「玩得激囉！」Joe君

「咁可能唔止一個女伴，玩埋3P 4P 5P....」艾美美

「可能唔係女伴，係男伴，所以玩得好粗暴！」肥比



「吖~肥比平時咩都唔識，都咁好想像力呀。」Joe君

「咩呀？咩咩咩都唔識呀？」肥比



「話時話，嗰個男人都夠cheap，連開房錢都慳。」艾美美

「直頭啦，佢用緊我哋啲納稅人嘅錢架！」阿田

「條友諗住安全屋最安全，點知出事。」Joe君

「不嬲都話最危險嘅地方係最安全，最安全嘅地方原來係最危險。」艾美美

「係呀，色即是空 空即是色」Joe君



「喂，講咁耐無人答我點做嘅」阿田

「答咗等如無答，無答等如答咗」肥比

「妖~」阿田