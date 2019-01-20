【Model Hunter】至愛食好西　汐然

「大家好！我叫汐然，是一名專業小毒毒和業餘Cosplayer，也是不折不扣的貓奴和狗奴。從前我拍攝Cosplay為主，最近一兩年開始拍攝Cosplay以外的題材，無論是可愛、文靜或帥氣都有。未來希望挑戰更多可能性，駕馭不同風格，透過作品突破自己！



我的興趣十分廣泛，除了Cosplay和動漫遊戲，我還熱愛藝術，偶爾會在Instagram分享自己的畫作。另外也喜歡四處尋找美食，最近正苦惱要不要在Facebook專頁發布更多美食帖子，不過我不會自稱是『吃貨』，只是喜歡食好西，喜歡跟人分享心得罷了！（笑）



對我而言，人生只能活一次，若不好好珍惜每一天，把握當下的每分每秒，活着又有甚麼意義呢？所以我每做一件事都會盡全力去做到最好，抱着『明天可能就會去世』的心態，不讓自己留下遺憾。拍照如是、享受美食亦然。



最後，我是汐然，很高興認識大家，但願大家每天都過得無憾。」



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