大寒來了　不怕冷的秘密

大寒是表現天氣寒冷程度的節氣，雖然今日的天氣說不上「大寒」，但現時正值感冒及其他呼吸道傳染病的發病高峰期，仍要注意保暖，皆因在中醫學角度，人體被寒氣入侵，血液失去陽氣的溫煦，容易形成寒邪，令人感到冰冷，尤其是產後的婦女、經歷大病或陽虛人士、肺氣虛或中氣不足者、貧血或血虛者，就更加不能鬆懈，避免令身體長期處於寒冷狀態。



想增強禦寒能力，可趁入睡前以熱水（水溫以攝氏40~50度為宜）浸泡足踝約10分鐘，促進腳部血液循環，對預防腳冷和防病都有好處。飲食方面，不妨適當地進食具有升散性質和少許辛辣的食物，如生薑、大葱、辣椒、花椒等，既可防禦風寒邪氣，亦可為春天的來臨作好準備。喜歡入廚的朋友，可考慮以南瓜、黑豆等暖身食材炮製保健湯水，以改善體質，自然不怕外來的寒氣。



【禦寒食療參考】

蓮子黑豆湯（1人分量）

材料：蓮子1両、黑豆5錢、山藥5錢、蜜棗3枚、瘦肉6両

做法：瘦肉汆水，其他材料則洗淨，然後放入煲內加水，以大火煮沸後，再轉慢火煲2小時。

功效：補中益氣、健肺養顏



北芪黑棗湯（1人分量）

材料：北芪1両、黑棗4枚、生薑3片、瘦肉4両

做法：所有材料洗淨後，連同已汆水的瘦肉及適量清水放入煲內，利用大火煮沸，再以慢火煲2小時。

功效：驅除風寒、溫養脾胃



南瓜核桃湯（1人分量）

材料：溫室南瓜半個、紅蘿蔔半個、核桃1両、茨實5錢

做法：南瓜及紅蘿蔔削皮切塊；所有材料洗淨後同放入煲，加入適量清水，大火煮沸後轉慢火煲1小時。

功效：補中益氣、溫補肺腎



備註：以上湯水僅供參考，飲用前可加鹽調味。