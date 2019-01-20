兒樂事：7大準備功夫　戒片好Easy

當小朋友兩歲，或準備就讀N班時，媽咪們總是希望子女能快快與尿片Say Goodbye，其實能否成功戒片，除了要有耐性之外，亦要看小朋友的身心狀況，如果他們未準備好就急忙開始，反而會令他們產生挫敗感。



【引領小朋友 留意如廁意欲】

那怎樣才知道小朋友準備好戒片未？當小朋友在白天時，可保持尿片乾爽2小時以上，而便便的時間亦變得有規律時，代表小朋友開始有能力控制身體機能，媽咪們便可引領小朋友進一步留意自己的如廁意欲，並在有意欲時用自己的方式或語言表達需求，例如拉拉照顧者的手、或是說Weewee、Poopoo等。當小朋友願意用行動或語言表達自己有如廁意欲時，媽咪們便可做以下的準備工夫。



1.讓小朋友看一些與教導嬰孩如廁的書藉、影片，從而激發小朋友的學習能力。

2.訓練小朋友能夠自行穿脫褲子，父母可請孩子在椅子上坐好，給他們一條稍微鬆的短褲，先向孩子示範如何將褲管逐一穿入，然後拉起、脫下，之後便讓孩子自行重複練習。

3.由於孩子在模仿之下是學得最快的，所以可讓女兒看媽咪是如何如廁，小男生就要依靠爸爸多作示範。

4.讓小朋友揀選自己的小廁所或廁板。可選擇添置一座小廁所，放在家中一個特定的位置，以方便小朋友自行去廁所，或選擇購置一塊附設小型樓梯的廁所板放在成人廁所板上，讓小朋友容易自行上落。

5.陪小朋友去選購自己的內褲，讓他們有一個期待，就是在成功戒片後可以穿上擁有得意圖案的內褲。

6.可預先預備一些子女喜歡的小禮物，如貼紙、印仔等，作為戒片過程的鼓勵之用。

7.戒片期間，不要穿上尿片、學習褲，因這樣反而容易讓小朋友沒有動機自行到廁所，因此不建議一直使用。



每位小朋友的戒片歷程都不一樣，過程有快也有慢，父母不要心急，也不要氣餒，相信小朋友的能力，跟他們一起跨過這成長的一步！