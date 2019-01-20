馬戲動物紙模型　砌完仲可以播歌

本地紙藝設計單位Stickyline向來鬼主意多多，經他們雙手，原本普普通通的紙張，都可以化作玩味十足的立體模型，加上藍牙喇叭之後，就更加實用。早前，他們更特別與K11 Art infinity合辦工作坊，親自教授大人細路砌模型。其中Stickyline創辦人兼設計師之一的阿蟲就解釋︰「今次工作坊，是由我們Stickyline的團隊負責紙藝設計，聯同台灣設計團隊HYM合製一個藍牙喇叭的工作坊。工作坊設有3款不同的動物，牠們源自於馬戲團的概念，分別有熊貓、貓和狐狸，小朋友可以和家長一起摺這些動物模型，完成後除了可作擺設，亦可連接電話，播放音樂。」



【紙藝無限可能】

談到紙的可能性，阿蟲認為紙藝設計靈活，多變，變相擁有無限可能。好似他們由最初建築物頭盔，到製作大型展覽裝置，都展現出紙品藝術的可塑性。甚至有人問過他們可否摺出一個「人」，阿蟲表示︰「基本上是可以的，因為我們所使用的技術就是轉換平面與立體，運用幾何的原理將2D模擬成3D，折件後再重組，因此無論應用在任何事物都可以做到。」



動物紙雕藍牙喇叭工作坊（成人班）

日期︰3月2日（六）

時間︰5:00pm-7:00pm

地點︰chi K11藝術空間