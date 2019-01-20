三界五行：文昌位要清潔寧靜

古時，善信供奉、拜祭文昌，祈求名成利就。今時今日，在香港、中國、台灣、韓國，莘莘學子都要面對一試定終身，高考之前，很多家長都前往廟宇拜祭文昌，保佑子女考取好成績，入讀好學校，學業有成。



文昌星是最斯文，而文昌位一定要清潔寧靜，切忌嘈吵凌亂。學生在文昌位學習，等於有文昌帝君陪伴讀書，如果嘈喧巴閉，污糟邋遢，即使學生不覺得煩，文昌帝君也覺得煩，所以文昌位要簡單整潔。



文昌屬木，青、綠是本色，是有利的顏色，在科學而言，這些顏色有助心境平靜，精神集中，保護眼睛，消除疲勞，自古以來，文人雅士都喜歡青山綠水。黑色與藍色也對文昌有利，因為這兩色屬水，水生木，用黑色或藍色的器皿水養常綠植物有利文昌。如果家庭成員流年要參與升學或升職考試，在正北用水養四枝富貴竹，或用青花陶瓷盆種一棵文昌竹，或擺放四枝毛筆，都可以激活文昌氣場，優化學習環境。



這個位置不宜用屬火的紅色或紫色，因為木生火，會瀉泄文昌的旺氣。文昌位是否適宜擺放電腦或手機呢？因為古時並沒有這類東西，用現代角度去分析，電腦與手機可以代替文書工具的筆墨紙張，也可以代替藏書閣，但是另一方面，電腦和手機也可以用來玩遊戲、聊天、聽歌、看影視，如果個人不能自控，那就對文昌不利了。所以說，風水吉凶，很大程度取決於自己。