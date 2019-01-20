愉假親征：西澳離島　萌系企鵝逐隻捉

對於喜歡小動物的朋友而言，西澳的離島可能是旅遊天堂！除了羅特內斯特島有Selfie王Quokka之外，在珀斯以南的企鵝島（Penguin Island）就有世界最小的企鵝。這個島在羅金厄姆（Rockingham）對出的肖爾沃特灣（Shoalwater Bay），由碼頭到企鵝島只需約5分鐘船程。不過最出人意表的是，這個島是可以直接涉水走路上島！至於島上的主角當然是原住民小藍企鵝（Eudyptula Minor），細細粒可愛到犯晒規！



小企鵝大冒險

距離珀斯市中心約45分鐘車程，南下到羅金厄姆（Rockingham），那兒的肖爾沃特島海洋公園（Shoalwater Islands Marine Park）旁有一個碼頭，在此可以乘船到企鵝島，船程只需5分鐘。上船前站在沙灘上環顧四周，水清沙幼，藍天白雲，心境豁然開朗。突然發現遠處有人在海中一直向企鵝島的方向行走，到底是懂得輕功水上飄還是摩西托世？原來兩岸之間的海域較淺水，在未潮漲的時候，水位大概到成年人大腿至臀部的高度，只要留意在海上漂浮的指示，不要走到深水區，有信心涉水而行的朋友是可以一試走路到海島的。不過現時天氣漸冷，還是乘船比較好。



轉眼到了企鵝島，才知道原來日光日白難以見到野生小藍企鵝，因為牠們的習性是早出海、晚歸巢，聽到這個消息，頓然失落。豈料導遊指在木樓梯級下隱約見到相信是一隻小藍企鵝，驚喜不已！一場來到當然不會空手而回，島上的Penguin Discovery Centre有部分養飼的小藍企鵝在中心的水池，接着飼養員開始一邊介紹一邊拋出小魚，引牠們到水池邊，讓圍着水池邊的遊客可以近距離觀看。小藍企鵝只有約30厘米高，細細粒的身軀背着靛藍色的羽毛，一般體重約1公斤，猶如一隻毛公仔！在飼養員介紹期間，有些小企鵝靜靜的暢泳，有些非常健談，好像想自我介紹般「呀！呀！呀！」的叫道。原來野生的小藍企鵝多在海岸旁的沙丘築巢，每天都要潛到海中覓食，以魚類、魷魚及其他小型的水生動物作為主要食糧。牠們會在6月至8月較凍的季節築巢、交配及生蛋，然後於8月到10月期間孵化企鵝蛋，大概36日後寶寶就能破蛋而出，頭兩至三星期父母會輪流到海中為寶寶捕獲食糧，之後為了應付寶寶的食糧，父母每天都要一同出動，每晚餵飼寶寶。故此牠們會在黃昏時分才由大海帶着食糧回到巢中，亦在此時才見到牠們的蹤迹。



看過企鵝餵飼表演與介紹，島上的風光其實亦十分難忘，站在觀光台上，俯瞰四面環海的景致，海天一色的蔚藍光景令人身心舒暢。熱愛水上活動的朋友，還可以在島的周邊游泳、浮潛和玩其他水上活動呢！我就坐玻璃底船出海，出發去附近的海豹島及周邊海域，果真見到不少海豹與海豚，而且有些更與船身很近，好興奮呀！



企鵝島Penguin Island

交通：於珀斯梅賽碼頭（Mersey Point Jetty）有往返企鵝島的渡輪服務，船程約5分鐘。



網址：https://www.penguinisland.com.au/