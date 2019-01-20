迪士尼朋友換豬年新裝　三隻小豬同你拜年

《三隻小豬》這個經典童話故事，相信大家都耳熟能詳，今個豬年大家就可在香港迪士尼樂園與主角們見面了。新春期間，這三隻以草屋、木屋和磚屋對抗大灰狼的小豬會在幻想世界的夢想花園與大家見面，而小鎮廣場亦將加設以三隻小豬為主題的布置，讓大家與今個農曆年的新主瘋狂拍照。



除了三隻小豬外，一眾迪士尼朋友都會換上全新賀年裝束向大家拜年，包括米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙奇奇、大鼻帝帝、Duffy、ShellieMay、StellaLou及Gelatoni，當然少不了首次以新春服飾登場的Cookie，粉絲們定要抓緊Selfie機會！而財神高飛更會聯同表演者在城堡前的廣場舞台表演每天兩次的全新奇妙時刻「財神高飛賀新歲」，為大家送上耳熟能詳的賀年歌曲，讓歡樂氣氛遍布樂園每個角落。



值得一提，在大年初一至初五（2月5日至9日）期間入園，樂園會為賓客送上內含購物和餐飲優惠券的利是一封，用實際行動祝你新年快樂！而凡購物滿指定金額，即可以優惠價加購新春造型的《反斗奇兵》角色「火腿」毛公仔，陪你歡度豬年。