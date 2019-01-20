本日日本：兩大美食博覽　狂吃餃子肉包

日本今期好多博覽，不是看甚麼新發明的博覽，而是美食博覽，最近便有中華肉包及餃子兩大博覽，好食一族別錯過機會啊



中華肉包博覧會2019

日本人很愛吃中華肉包，在1月25日起，埼玉縣AEON LakeTown mori會舉行「中華肉包博覽會」，橫濱、神戶及長崎三大中華街都有多家食店參加，有超過100款以上的肉包，絕對可以擦餐飽！



中華肉包博覧會於去年舉行時，大受當地人歡迎，有7.6萬人參加，售出超過10個肉包！這次再接再勵，出售的肉包北至北海道，南至沖繩，包羅日本各地的肉包，而使用的肉餡也非常「華麗」，包括神戶牛、松阪牛、米澤牛等等，選擇非常豐富！



日期：2019年1月25日至2月4日

地點：埼玉縣AEON LakeTown mori

網址：http://j-gourmet.jp/cmh.html

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餃子博覽會

與此同時，日本多家Bamiyan現正舉行「餃子博覽會」，大家到此，可品嘗10種餃子菜單，包括多款獨特口味，例如「具沢山甘辛チゲラーメン 水餃子入り」及「水餃子四川胡麻ソース」等，餃子控肯定大滿足！



日期：2019年1月17日至3月13日

地點：Bamiyan東京都及埼玉縣各分店

網址：https://www.skylark.co.jp/bamiyan/index.html