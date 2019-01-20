Epson EH-TW8400　靚投300吋4K HDR畫質

想在家中煲碟睇戲時都感受到媲美戲院的震撼畫面，Epson全新4K PRO-UHD投影機EH-TW8400，就是不錯的選擇，採用0.74吋3LCD投影面板，原生解像度為1,920×1,080，配合4K PRO-UHD技術，能營造出4K級的超細緻影像，同時支援HDR高動態範圍，針對很多用家表示使用HDR功能令畫面變暗，故EH-TW8400的HDR功能，就提供16段微調，可根據影片的光暗度作出最佳化調整，令靈活性大增，就連新一代的HLG格式都難不到它，為將來4K HDR廣播做好準備，加上將亮度提升至2,600流明，配合1,000,000：1超強對比度，能夠完整表現出HDR畫面的優勢。



鏡頭方面，採用日本製的高級鏡頭，支援2.1倍電動光學變焦以及電動調校焦距功能，投影50-300吋畫面的投影距離為1.48-18.99米，而且支援鏡頭平移（Lens Shift）功能，提供垂直±96.3%及水平±47.1%調節，令安裝投影機的位置更為自由。此外，由於EH-TW8400採用電動變焦、對焦及鏡頭平移系統，因此用戶可因應不同電影，使用遙控器自由調校畫面比例及顯示位置，並提供10組「鏡頭位置記憶」，讓用戶記錄最常用的畫面顯示比例及畫面尺寸。



EH-TW8400採用3LCD投影技術，能營造出比傳統投影機高3倍的明亮色彩，同時擁有超越Rec.709色域及100% DCI-P3數位電影色彩表現，可顯示超過10億種顏色，亦內置多種影像強化技術，包括細節強化及動態補償，可呈現出更清晰精確的影像。