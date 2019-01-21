香港估估吓：呢條灣仔區邊條街？

位於灣仔的石水渠街（Stone Nullah Lane），是本港其中一條歷史悠久的街道，話說18世紀時，街上確實有一條露天的水渠，溪水由摩理臣山流下，經此流出大海，是當時聚居於水渠附近居民的食水來源。直至1920年代，才開始被逐步填平，至今在街上已找不到水渠的蹤影。



要數街上最具歷史的建築，除了街道南端盡頭、於1865年建成的北帝廟外，被列為一級歷史建築的藍屋，更是不得不提。這4幢唐樓（門牌為72號、72號A、74號及74號A），曾經是樓高兩層的華佗醫院，1886年關閉後，改為供奉「神醫華陀」的廟宇。直至1922年才興建起現時所見的四層高建築，木製的樓梯、橫樑、窗框，極具嶺南建築特色，外牆懸臂式露台，由鋼筋混凝土托架支撐，由於30年代開始有關當局禁止再興建懸臂式露台，因此令它成為本港少數還有露台的唐樓。



2010年聖雅各福群會提出藍屋建築群（包括鄰近的黃屋及橙屋）活化的計劃，除首次採用「留屋留人」的方式，讓14戶居民繼續留住外，更為舊建築加建洗手間、升降機和消防設施等，同時加設公眾休憩用地。最終這個名為「WE嘩藍屋」的活化工程在2013年9月14日展開，並於2016年5月落成開放。更奪得2017~18年度「全年境內建築大獎及主題建築獎─文物建築」。

