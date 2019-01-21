CrossFit訓練（1）Wall Ball練協調
2019年01月21日 12:00
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本周請來教練Wesley Lo為大家示範一連串使用Medicine Ball的CrossFit訓練動作。（胡振文攝）
集合舉重（Weightlifting）、體操（Gymnastics）及帶氧運動（Conditioning）三種不同運動元素於一身的CrossFit，透過各種講求多樣性、連續性及功能性的高強度訓練模式就可以達到鍛煉肌肉及減肥瘦身，比起一般傳統健身更容易有效訓練到整體肌肉爆發力、柔韌性及協調性等等。
是次我哋就邀請咗專業健身教練Wesley Lo運用Medicine Ball，同大家示範一系列不同CrossFit訓練動作。當中Wall Ball動作就需要以深蹲配合腳部及手部力量一同進行，而且因為需要將球對準目標向上拋，所以連眼界及身體協調都可以訓練到，相當高效益。
CrossFit教練Wesley Lo Profile
CrossFit Level 1 Trainer
CrossFit Gymnastic Trainer
CrossFit Mobility Trainer
CrossFit Judge Course
Personal Training Academy Global（PTAG）Advanced Certified
服裝提供：Reebok
場地提供：Fitness Academy