CrossFit訓練（1）Wall Ball練協調

集合舉重（Weightlifting）、體操（Gymnastics）及帶氧運動（Conditioning）三種不同運動元素於一身的CrossFit，透過各種講求多樣性、連續性及功能性的高強度訓練模式就可以達到鍛煉肌肉及減肥瘦身，比起一般傳統健身更容易有效訓練到整體肌肉爆發力、柔韌性及協調性等等。



是次我哋就邀請咗專業健身教練Wesley Lo運用Medicine Ball，同大家示範一系列不同CrossFit訓練動作。當中Wall Ball動作就需要以深蹲配合腳部及手部力量一同進行，而且因為需要將球對準目標向上拋，所以連眼界及身體協調都可以訓練到，相當高效益。



CrossFit教練Wesley Lo Profile

CrossFit Level 1 Trainer

CrossFit Gymnastic Trainer

CrossFit Mobility Trainer

CrossFit Judge Course

Personal Training Academy Global（PTAG）Advanced Certified



服裝提供：Reebok

場地提供：Fitness Academy