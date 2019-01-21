貼心旅人：機票超賣　避免「中獎」大法

消委會調查15間航空公司的機票超賣政策，發現不但資訊透明度嚴重不足，乘客都無法全面得知一旦出現超賣時的具體安排及賠償，而港府亦未有如外地般立法監管。其實航空業界一直存在超賣的情況，在可見的將來，也不會有太大的改善。假如你不好彩遇到機票超賣，如何可避免上不了機呢？



一：提早辦手續

不少航機遇到超賣時，會請最遲上機的人下機。所以最佳方法，就是在購票後盡早在網上預選航班座位，並在出發當天提早到機場辦理登機手續。



二：便宜莫貪

一般而言，航空公司都較重視「貴客」，買商務或頭等機票被趕下機的機會自然較微，即使你未必想花太多錢，在訂機票時亦盡量別選擇太過便宜的機票，因為平機票的補償金額較低，這類乘客容易優先被請下機。



三：加入飛行常客計劃

因為航空公司大多不願得罪忠實客戶，因此假如加入飛行常客計劃，亦是一種保障。



四：淡季出遊

通常航空公司超賣最嚴重的就是旅遊旺季，在旅遊淡季出行，便可減少遇到機位供不應求的狀況。



五：做定功課

最好先閱讀航空公司的條款，了解航空公司的各項規定，方便遇上可能會發生的情況時，能及時應對。



最後最後，假如閣下真的那麼「好彩」，被拒絕登機，要清楚了解各方面的資訊，例如下一班最快可以乘坐的航班時間、航空公司會否協助乘客轉乘其他航空公司的航班、可否轉到鄰近的機場及轉機的交通費用是否由航空公司負責、延誤期間的住宿費、餐費補償細則等等。