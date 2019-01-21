Like東網生活　送MCP新都城中心「樂『豚』圓便條紙利是封」連開運達摩利是袋套

鹿兒島新春「豚」嚟到喇！

說的是即日至2月19日期間，MCP新都城中心與來自日本鹿兒島縣吉祥物「Greboo」家族首度合作，把商場打造成幸福滿滿的鹿兒島新春「豚」主題活動，展示鹿兒島縣最著名的旅遊名勝，讓大家體驗日本新年習俗和文化。期間在商場消費達指定金額，有機會換領「樂『豚』圓便條紙利是封」連開運達摩利是袋套裝一套。



首度來港過年的Greboo，為鹿兒島縣的官方吉祥物，以當地盛產的鹿兒島黑豬為形象，再參照鹿兒島縣歷史英雄（西鄉隆盛）的樣貌創造出來。牠與豬仔Sakura在2014年結婚後，育有7位豬仔小朋友，每位代表鹿兒島縣不同的特點。



這9位家族成員更粉墨登場，成為「樂『豚』圓便條紙利是封」（一套3款共6個）的主角。突破傳統利是封，這款利是封貼上一疊共十張便條紙，大家可寫上祝福句，為親友送上更多新春驚喜。至於開運達摩利是袋套裝，則以達摩不倒翁Asobu豬仔的萌爆造型，利是袋上印有「開運」二字，喜氣洋洋迎豬年吧！



為讓東網讀者感受這班「豚」友的歡樂，MCP新都城中心現送出10套「樂『豚』圓便條紙利是封」連開運達摩利是袋套裝予東網生活Fans，每位Fans可獲1套，合共10個名額。只要回答簡單問題，就有機會獲獎。



【參加辦法】



1. 讚好東網生活專頁



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3. 回答簡單問題，並填寫表格，截止日期為1月23日11:59pm。答案最精彩的10位Fans即可獲獎。得獎者將獲專人通知領獎事宜。



【參加細則】



1.每名參加者只可憑其本人的個人資料參加一次，不可使用或盜用他人的個人資料參加。



2.每個電郵只可供一人使用。若未能提供齊全資料或重複使用電郵地址者，恕不受理。



3.有關個人資料只用作是次活動及相關用途，當遊戲結束後，有關個人資料將會被銷毀。



4.東方報業集團員工與其家屬均不得參加，以示公允。



5.獎品不可兌換現金或轉售，若在任何情況下，如獎品需作更改，主辦單位有權作出其他安排及保留得獎結果的最終決定權，參加者不得異議。



6.得獎者將獲專人通知領獎事宜。



7.得獎者獲通知得獎後需提供聯絡地址，所有個人資料只用作郵寄之用，絕對保密。郵寄地址以得獎者提供資料為準，如有寄失，主辦單位恕不負責，獎品亦恕不作補發。



8.得獎者須於指定日期內領取獎品，逾期作廢。



9.主辦單位保留更改上述活動之權利而不作另行通知。



10.東方報業集團及MCP新都城中心保留活動之最終決定權。





【收集個人資料聲明及私隱政策】



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