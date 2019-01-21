三界五行：提防病從口入　廚房財位必須整潔

2019己亥豬年的東北方是一個非常麻煩的方位，因為有二黑巨門病符星飛入，玄學定為疾病位。



巨門屬土，東北也屬土，土星入土宮，加重病符的煞氣。要注意2018狗年，東北乃是非位，新一年將轉為疾病位，歲晚大掃除必須特別清潔，尤其是家中有長期病患者、體弱長者，或去年家中有不愉快事件發生，最好用黃皮葉、碌柚葉、艾葉等植物煲水，徹底清潔，以免衰氣延續。畢竟是非位的小人會令人心神不寧、情緒不穩、睡眠不好，並會導致神經衰弱，體質亞健康，免疫力下降，容易生病。



若家宅的廚房或飯廳在東北位要加倍小心，因為土主脾胃，廚房與飯廳要把好關，以防病從口入。食物餐具要乾淨，由於火能生土，碗布、抹枱布，避免用屬火的紅或紫色，宜用白、淺黃屬金的顏色，土生金，可化解病符煞氣。在科學而言，白色和淺黃色，一旦用舊了或清洗得不徹底，就很容易被發現，但如果用其他深色的碗布或抹枱布，就容易被疏忽。流年多用金屬餐具，如不銹鋼筷子、銀筷子，不銹鋼碟，既符合金可洩土煞氣的風水原理，又方便清洗。



住宅的財位有幾個：明財位、暗財位、流年財位、個人財位，以及根據家門坐向決定的家宅財位，這些都要靠專業知識來判斷，廚房是當然財位，一家人食粥食飯、冷飯菜汁還是魚翅撈飯，全靠廚房。



方向宇