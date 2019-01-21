銀鱈魚蘸明太子乳酪汁　香嫩開胃

2019年01月21日 15:00
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    香煎銀雪魚佐明太子乳酪柚子醬：嫩滑魚肉配上鹹香微酸的醬汁，配合法包碎又有口感，特別開胃。（莫文俊攝）

    傳統的日本菜固然深得港人喜愛，但滲入西式煮法的東洋料理，同樣大受歡迎。銅鑼灣一間高級日本餐廳行政總廚陳俊傑師傅，就教大家一道新派的香煎銀雪魚佐明太子乳酪柚子醬。魚肉略醃後，先煎香魚皮一面，除了蒜蓉和大葱，師傅還特地加入茗荷來烹調，令魚肉的香氣更突出，煎至半熟再加白酒和調味，然後再烤焗，就不怕過熟失去口感。

    醬汁方面，清淡的銀鱈魚本身和鹹香的明太子很夾，再加混合了乳酪的柚子汁，平衡鹹味，而法包碎更添加口感。

    材料：
    銀鱈魚　200克
    大葱　1條
    茗荷　1粒
    牛油　40克
    蒜頭　1粒
    白酒　30毫升
    淡口醬油　10毫升
    味醂　20毫升
    純乳酪　30克
    明太子　20克
    刁草 5克
    法包 40克
    鹽 少許
    胡椒 少許
    柚子汁 少許
    油 少許

    做法：
    1.魚肉灑鹽和胡椒，蒜頭、大葱、茗荷切碎，法包切薄片，攝氏180度焗2分鐘再弄碎。
    2.明太子去外皮切碎，慢火炒香，加乳酪、柚子汁拌勻。
    3.燒熱油，炒香蒜蓉、大葱碎和茗荷碎，銀鱈魚魚皮一面放鑊，加牛油、鹽、胡椒煎2分鐘，反轉魚肉煮至半熟，倒入白酒、味醂、淡口醬油，以攝氏180度焗5分鐘。
    4.食材和乳酪柚子醬上碟，淋入白酒牛油汁、法包碎和刁草。