銀鱈魚蘸明太子乳酪汁　香嫩開胃

傳統的日本菜固然深得港人喜愛，但滲入西式煮法的東洋料理，同樣大受歡迎。銅鑼灣一間高級日本餐廳行政總廚陳俊傑師傅，就教大家一道新派的香煎銀雪魚佐明太子乳酪柚子醬。魚肉略醃後，先煎香魚皮一面，除了蒜蓉和大葱，師傅還特地加入茗荷來烹調，令魚肉的香氣更突出，煎至半熟再加白酒和調味，然後再烤焗，就不怕過熟失去口感。



醬汁方面，清淡的銀鱈魚本身和鹹香的明太子很夾，再加混合了乳酪的柚子汁，平衡鹹味，而法包碎更添加口感。



材料：

銀鱈魚 200克

大葱 1條

茗荷 1粒

牛油 40克

蒜頭 1粒

白酒 30毫升

淡口醬油 10毫升

味醂 20毫升

純乳酪 30克

明太子 20克

刁草 5克

法包 40克

鹽 少許

胡椒 少許

柚子汁 少許

油 少許



做法：

1.魚肉灑鹽和胡椒，蒜頭、大葱、茗荷切碎，法包切薄片，攝氏180度焗2分鐘再弄碎。

2.明太子去外皮切碎，慢火炒香，加乳酪、柚子汁拌勻。

3.燒熱油，炒香蒜蓉、大葱碎和茗荷碎，銀鱈魚魚皮一面放鑊，加牛油、鹽、胡椒煎2分鐘，反轉魚肉煮至半熟，倒入白酒、味醂、淡口醬油，以攝氏180度焗5分鐘。

4.食材和乳酪柚子醬上碟，淋入白酒牛油汁、法包碎和刁草。