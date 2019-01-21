櫻之戀8分鐘速效補水面膜　急救缺水肌 亮白補濕Level up

對一眾OL來說，坐足全日office，好易被冷機吹到皮膚勁乾，敷面膜是必需的急救程序。櫻之戀8分鐘速效補水面膜可以極速補濕，是dry爆皮膚的救星。



通過驗證 安全不刺激

面膜在台灣製造，採用日本技術，並通過SGS重金屬、微生物及毒素檢驗，安全又不會刺激肌膚。新配方添加櫻花萃取能有效抗炎，改善敏感泛紅。同時抑制黑色素，加強美白補濕功效，用後肌膚更白更滑。面膜共有5款，包括：櫻之戀蘆薈絲瓜淨白肌能面膜、櫻之戀維生素C水嫩彈力煥白面膜、櫻之戀燕窩活泉透白凍齡肌面膜、櫻之戀超級三重玻尿酸高導潤護面膜和櫻之戀頂級蝸牛修護潤白面膜。



透薄質地 完美覆蓋面部

一打開面膜，美容液分量勁多，精華好滋潤同補濕。由於面膜採用仿生科技研製的天使纖維膜布製成，網狀結構同人體皮膚紋理幾乎相同，能夠極速將營養精華滲透至肌膚底層。而且輕薄透氣，完美貼合臉部輪廓，就連細緻的鼻翼及唇邊位都能覆蓋，不易移位。而且敷的時間好快，傳統面膜要敷20分鐘，這款面膜只需8分鐘就能完全吸收，節省一半有多時間。話咁快就敷完，將剩餘的精華按摩全面，好快就吸收晒，質地清爽唔黏笠。皮膚含水量由原本的32%上升至53%，補濕效能強勁，仲即時亮白。每盒只係$65，有8片，好用又抵用，日日敷都唔覺肉痛啦！



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