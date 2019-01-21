靈感煮意：【15分鐘慳家晚餐】薑汁豬扒

以前我的經濟環境不好，兩個人的晚餐只有20元買餸錢，雖然不算很少，但若想吃得滿足一些，則有點難度。於是，我用那個時候有限的廚藝發揮小創意，令自己在困難中活得開心！而今集《靈感煮意》這道成本低但大堆頭的「薑汁豬扒」，便是我當年的最愛之一，用十零蚊買下4塊薄切豬扒，剩下的錢加條瓜和一個橙，一餐兼明天帶飯又解決！立即上東網生活收看《靈感煮意》啦，困難常有，最重要是懂得令自己開心啊！



材料4人份



豬扒醃料

低鈉生抽 1茶匙

薑汁 2茶匙

日本清酒 3茶匙



醬汁

自選糖 1 1/2~2茶匙

薑汁 3~4茶匙

低鈉生抽 3茶匙

日本清酒 3茶匙



豬扒 4塊

薑渣 1 1/2~3茶匙



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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