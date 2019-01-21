每周一湯：霸王花南北杏湯　滋養肺臟兼止咳

2019年01月21日 17:00
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    用霸王花煲成家常靚湯，能清心潤肺、止咳痰。（設計圖片）

    剛剛過了大寒，代表天氣到了最寒冷的時期，亦是廿四節氣中的最後一個。隨着季節變化，不少人飽受乾燥的煩惱。想改善情況，不妨搵「花姐」幫幫手。

    【急Call花姐】
    這位「花姐」，不是MIRRIOR那個花姐，而是指仙人掌科植物量天尺的花朵──霸王花，有人亦稱作「劍花」，具有清熱潤燥、滋養肺臟的功效。對於一些喉嚨乾涸、咳嗽、多痰的人士，更有一定的保健功效。配搭得宜，便成為老少皆宜的家常靚湯，像南華藥業公司西灣河店負責人建議的霸王花南北杏湯。茹素者可以煲齋湯，非素食者則可加入豬𦟌一斤半，令味道更為鮮味。

    此湯包括多款潤肺的中藥，除霸王花這位主角外，還有新會陳皮、蜜棗、南北杏。不得不提新會陳皮，陳皮即陳舊的果皮，一般以柑皮為主，具有順氣化痰、止咳及消除胃氣的功效。從中醫角度，存放三至四年的陳皮，已能發揮其藥性。而用新會柑做成的新會陳皮，最為優質。


    【霸王花南北杏湯】
    材料： （4人分量）
    霸王花 （劍花）　2両
    新會陳皮　　　　　1個
    蜜　　　　　　　　4個　
    南北杏　　　　　　2両
    可以煲齋湯或加豬𦟌一斤半

    煮法：
    1.先將霸王花冼淨後，備用。
    2.將其他材料用清水洗淨，如要加入豬𦟌，請先汆水備用。
    3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中，並用中火煲2小時便成。

    功效：清心潤肺