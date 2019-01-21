一文睇晒　C3 AFA HK 2019情報

鍾情動漫電玩的你，都一定聽過動漫盛事C3，活動在香港即將踏入第十個年頭，而今年C3更將會跟AFA（Anime Festival Asia），合力打造「C3 AFA Hong Kong 2019」（簡稱C3 AFA），並將於2月22日至24日於香港會議展覽中心舉行，入場人士更有機會獲得十周年紀念文件夾。



日前在發布除了邀請了日本達人周奕瑋作為大會司儀，同時亦有Image Girl化身官方角色Hobby示人，相當吸睛。部分參展商如主打精品的「Muse木棉花」、玩具模型的「Bandai」等都有帶同部分展品亮相。



既然今年是C3 AFA十周年，固然有一連串活動，包括日本女子偶像組合SKE48、人氣動漫歌手ASCA、綾野真白及大熱聲優歌手田所梓將到場獻唱。還有主唱《新世紀福音戰士》經典主題曲的高橋洋子，亦將於首日壓軸出場，歌迷必定大飽耳福。



至於聲優方面就有《少女☆歌劇 レヴュースタァライト-ReLIVE-》的兩位聲優佐藤日向及小泉萌香；《刀劍神域》最新一季動畫聲演愛麗絲的聲優茅野愛衣；最新動畫《高達創戰潛行者》主角聲優小林裕介等，將會同大家見面。



此外，國際級Cosplay比賽「World Cosplay Summit」（WCS）香港區預選賽，將於2月23日在主舞台上舉行。勝出的冠軍隊伍將代表香港，遠赴日本東京及名古屋參與總決賽，與世界各地40多個國家地區的Cosplay隊伍，爭奪冠軍殊榮。今年比賽的入圍隊伍水準極高，分別Cosplay《哥布林殺手》、《JOJO的奇妙冒除》、《SD高達三國傳》等，跟原著的相似度達9成。