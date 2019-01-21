【決性11點】男友親熱超迷信

有啲嘢真係唔知叫做迷信定係習慣，講出嚟好得意，但箇中被影響嘅人就會覺得好煩，而呢位女網民明顯覺得好煩。原來佢男友有個習慣，就係每日都會睇吓當日運程，若然唔係好日子嘅話就會拒絕女友求歡。女網民話：「起初我都唔知問題咁嚴重，皆因我哋唔係成日親熱，及至同居後，發覺呢個問題都幾嚴重。有幾次我話想同佢做，佢就話嗰日唔係咁啱，叫我聽日先至做，呢啲嘢有得定時間嘅咩？到聽日我都冇興趣啦！仲唔止咁，佢有時會要求我着某種顏色嘅底褲同佢做，話咁樣晒佢財。如果係正常顏色都冇所謂，只係佢今日話要金色，聽日又話要銀色，邊度嚟咁多怪色底褲呀？我真係覺得佢勁有問題，所以最近我已經搬返自己度住，仲考慮同佢分手。」



網友神回應：



CommandNO：呢種習慣真係勁怪，以前就聽過啲男人話唔可以衝紅燈呢類唔嘢，話咁樣唔吉利，只係好似你男友咁要擇日同着旺財底褲，真係聞所未聞，我好有興趣想知佢係做乜嘢工呢？



蛋糕遊學：乜咁煩㗎！呢種男人真係要飛啦！迷信成咁如果唔影響其他人都算，搞到身邊人都覺得佢煩就真係難忍，好彩你發現得都算早，如果結咗婚真係有排頭痕。



邊度有男人：笑爆呀！你有沒有試過用同一個方法對他呢？你可以試試當他說有需要時，跟他說今天不利你做的日子，讓他明來再來，看看他有甚麼反應也好啊。



心儀筆：其實唔理係迷信又好，習慣又好，兩性相處但求舒服，而佢令你覺得唔舒服，你真係要好好考慮一下你們之間的關係。