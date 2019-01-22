乘電車跨過大海---十年前後估歌仔

樹蔭有一個阿蟬......陳智燊這大時代......其實今日無打算叫大家估，因為一齊唱應該會更開心！在今年頒獎禮屬大贏家的張敬軒，加上早前一個電視特輯《軒仔與他的產地》，首次深入他的古蹟大(豪)宅，都令其人氣再上高境界；去年他有一首大受歡迎的歌曲《百年樹木》，正是回應十年前一首到今天仍然深深打動人，也是今日的答案《櫻花樹下》，而《百年樹木》更是《櫻花樹下》的是「十年後終結篇」。



今年是張敬軒入行15年，而這位「他來自廣州」的歌手，聲名大噪於香港，甚至已經是不少香港人都喜愛的歌手，而他亦一早已經是香港人，甚至比香港人更香港人！《櫻花樹下》是2008年的作品，來自張敬軒第8張專輯《Urban Emotions》 ，這首歌的創作班底非常強大，作曲人伍卓賢是一位造詣非常高的音樂人，本身是一位出色的笙演奏者，曾分別於2013年及2012年為香港小交響樂團和香港中樂團擔任笙獨奏，既於演奏界獨當一面，也嘗試跟流行歌手合作，是一位游走於傳統與流行音樂兩面的全能音樂人，至於林若寧是林夕所承認的徒弟，加上張敬軒的演繹，的確是一首十年難得一遇的好歌。因着《櫻花樹下》的成功，2008年張敬軒更在紅館舉行他首個個人演唱會，可說是來香港發展第一個真真正正豐收之年。



十年人事幾番新，十年間我們看到張敬軒不止唱歌出唱片，還開設錄音室、開餐廳、住古蹟，他是少有懂得玩社交媒體的香港歌手，那些精彩綴核的hastag，甚至因為KOL的一個玩笑而索性開了個「降兩度」音樂會，在在告訴各位，與其閉翳時代之狹隘，不如嘗試在窄縫中走出自己的路，櫻花樹等了十年都終於開枝散葉，而張敬軒都竟然擺脫骨感胖了起來，世事或許真是無可能不能。



《櫻花樹下》

作曲：伍卓賢

作詞：林若寧

主唱：張敬軒



樹蔭有一隻蟬跌落你身邊

驚慌到失足向前 然後撲入我一雙肩

令你靦腆一臉 像櫻花萬千

懷念美好高中兩年 期望你的青春不變

去到今天



還記得櫻花正開 還未懂跟你示愛

初春來時彼此約定過 繼續期待

人置身這大時代 投入幾番競技賽

曾分開 曾相愛 等待花蕊又跌下來

才洞悉這是戀愛



未有過的愛情 但有種溫馨

歸家那單車小徑 沿路細聽你的歌聲

沒法再三傾聽 你的感動暱稱

維繫錯的一番友情 無奈已經不可糾正

太過堅貞



還記得櫻花正開 還未懂跟你示愛

初春來時彼此閉着眼 渴望未來

人置身這大時代 投入幾番競技賽

曾分開 曾相愛 等待跟你未愛的愛

你說悲不悲哀



秒速之間變改 小小世界

眷戀 也許走不過拆卸的街

少女亦隨年漸長 走得多麼快



如有天櫻花再開 期望可跟你示愛

當天園林今天已換上 滿地青苔

如有天置地門外 乘電車跨過大海

匆匆 跟你 相望一眼沒理睬

明日花昨日已開





聽歌時間：http://bit.ly/2RIMZ1L



