脊字筆提：腳踭骨刺痛入心　求助脊醫

就算有運動，都市人不良的飲食習慣，體重也可能超標。以下個案的35歲男士，工作需要應酬，經常大飲大食，早前跑完馬拉松，發覺腳踭痛兼有紅腫，起初以為是腳底筋膜炎，及後痛到入心，求助脊醫才發現有骨刺。



這位男士自大學時代已操練馬拉松，畢業後，生活作息改變，應酬比較多，常吃街外油膩食物，加上煙酒，體重漸漸上升；工作雖然忙碌，但假如抽到時間仍會練跑，鍛煉方式因而變成有時候跑很多，有時候長期無跑。



剛剛完成的街馬，比賽前非常忙碌，個半月完全沒運動下參賽；此類故事發展下去，常會出現拉傷等痛症情況。比賽經驗豐富的他，其實也擔心狀態不佳，故此，起步前做了充足伸展熱身。



可是賽後已即時覺得腳踭痛，翌日早上，痛得更加厲害並腫起來，雖然落床行順了，痛會減輕，但是，行得太多或久坐後再走路，痛楚便回復，痛到入心。他經常留意本專欄，知道腳踭痛除了是腳底筋膜炎，也可能與腰椎神經線有關，他記得若是腰椎神經線引起，觸摸腳踭是不會痛，亦不會腫，有見朝早起床特別痛，自己推斷是屬於腳底筋膜炎。



他估計因為不定期練跑，筋腱比較緊，拉筋不足，身體過重卻想追回之前的速度，種種因素下弄傷引致腳底筋膜炎。因有長期鍛煉，家中有很多自救器材幫助鬆馳肌肉，他使用冰袋敷腳底，可是試過幾次也不見效；再做伸展小腿肌肉的動作，因小腿肌肉連接腳底的筋膜，伸展小腿、腳底位置，他希望有助改善腳底筋膜炎。



他求診時，還表示有先將全隻小腿浸熱水，以加速血液循環才做伸展，而拉筋動作是每隻小腿各做15至20秒，重複5至6組，一得閒就做；坐下來亦有用網球來按摩腳底5至10分鐘，做完後再冰敷；早前上網見到按摩槍這小工具，亦有買下來，不時在小腿近阿基里斯腱位置做按摩，他把拍下的片段給我看，可見是順着小腿肌肉紋來按摩。



初步檢查，他的確患有腳底筋膜炎，綜觀以上處理方法，可說是正確，但做了一星期痛楚仍沒有分別，紅腫仍然嚴重，於是安排照X光。



報告結果，腳踭明顯有骨刺。身體過重，不定期練跑，拉筋不足，兼有扁平足，腳底筋膜長期被拉扯，令腳踭受壓出現增生，即骨刺，最終導致腳底筋膜炎。



此情況頗麻煩，因骨刺已形成，亦非常大。細的骨刺可用脊醫特定手法去放鬆筋膜，並用治療儀器如超聲波、電療做消炎，可惜這些方法對他不太有效；再度腳訂做矯形鞋墊，期望可有所幫助，但是，始終骨刺形成太大，估計效果亦不會顯著。



雖然他堅持來治療，但骨刺已影響到行路姿勢，因此轉介至擅長治療腳痛的骨科醫生，看看在腳踭位置除了做鞋墊，有沒需要做手術去除骨刺。



這位男士經過詳細的資料搜集，對自身痛症有一定理解，所以在巿面上買回來的儀器能有一定紓緩幫助。不過，情況嚴重就必須交由專業人員診斷，脊醫或骨科醫生可給予適切的治療方案。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家