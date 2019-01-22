三界五行：掛葫蘆化煞擋病星

二黑病符星屬土，東北方也是土，土氣很重，煞氣加大，可能會影響健康。化解凶煞的善法很簡單，二黑與五黃都屬土，利用土生金，瀉泄這兩位「老土大爺」的煞氣，連消帶打，避凶趨吉，化煞招財。



化五黃煞的善法，早前已經說過，就是用五帝古錢化解。化解二黑，也用金屬，不過不是五帝古錢，而是用鐘或鈴。每逢新年或一些重大日子，中國、韓國、日本的官方、寺廟、民間組織，都會敲響大鐘，紀念過去，祝福未來，歐美國家的教堂，也會響起鐘聲，大鐘與小鈴都是用金屬造，碰撞或搖動時都會發出聲響。



在宗教，手拿的小鈴和懸掛的大鐘都有驅邪祝福報平安的作用，聖誕老人、西洋教會、佛教道教的神職人員，禮拜或做法事，都會搖動手鈴。家門在東北的住宅，可以在門上掛一對小銅鈴，門開門關，都會發出金聲，迎幸福拒災禍。廚房、大廳、睡房如果在住宅東北位，不要掛風鈴，風鈴與門鈴雖然都是鈴，但動力不同，門鈴的響聲源於門動，這是「流水不腐，戶樞不蠹」預防疾病的善法，但是風鈴的動力來自外界的風，外界的風很複雜，如果是歪風邪氣，就會招惹麻煩。所以掛風鈴是有爭議，有人主張掛，有人卻不，我們為求平安，凡是有爭議就避免採用，最穩妥做法是掛兩個小銅葫蘆，葫蘆是道家醫生用來盛藥濟世，在風水有很好的化煞作用，銅葫蘆用來化解二黑土煞，非常有效。



方向宇