開箱男：LEGO團年飯　齋買九大簋都抵！

新年就到，食團年飯是中國人傳統習俗，今年LEGO人仔食埋一份，仲要三代同堂有魚有肉！說的是LEGO全新賀年套裝「80101 Chinese New Year's Eve Dinner」，勁應節兼唔難砌，送禮自用兩相宜，難怪開箱男身邊非LEGO迷都爭住買！



無論聖誕節或萬聖節，LEGO都有相應產品，愈來愈重視中國市場的LEGO，繼生肖系列後，終於也有農曆年Boxset！作為亞洲特別版，LEGO 80101單是大大個紅色包裝盒已令人感受到節日氣氛，而打開後可找到616個零件，並分成5大包及2塊16×16底板。製作書有一百二十幾頁，砌時先由底板開始，然後順序砌上花園、牆身、飯枱及傢俬，由外到內共138個步驟，開箱男唔算高手也能於90分鐘內完成，啱晒一家大細齊齊玩！



完成品是一個傳統中式大宅，瓦頂、窗花略帶四合院風格，而為營造節慶氣氛，除了門窗周圍張燈結彩外，玩家更可把福字貼紙倒轉貼於大門外，取其「福到」之意。大廳的節日氣氛更濃厚，可找到年花、全家福、傳統剪紙及揮春，揮春中兩句對聯更以毛筆字寫成，分別是「萬事如意步步高」及「一帆風順年年好」，加上橫批一句「吉祥如意」，意頭好到不得了！美中不足的是以上俱為貼紙，若改用印刷件會更美觀。



話明團年飯，意頭菜當然少不了，魚蝦蟹以外，仲有髀翼雙飛（雞）、冬菇、餃子、春卷、油菜、豆腐羹，九大簋加上湯圓年糕，全是印刷件，單是這枱餸已值回票價！而為方便「夾餸」，每人都有獨立碗筷，圓枱又可旋轉，相當細心。Minifigures是一家六口，包括爺爺、嫲嫲、爸爸、媽媽、孫仔及孫女，旗袍馬褂印刷都很精美，部分有兩個表情，小朋友仲可以向長輩𢭃利是，叫人會心微笑。



套裝內有不少活動機關，例如大門可以向外揭開，大紅燈籠可以提起，按摩椅椅背可以前後擺動，連圓櫈也可360度旋轉，玩味十足。當然此套裝也有不足之處，例如白飯是一個1×1圓點，沒有顆粒與飯碗連接，容易掉落遺失。另外圓櫈設計有問題，大人坐下後雙腳高過枱，而小朋友又因為腳短只能站於櫈上，玩家可能要自行換腳了。



總括而言，雖然有以上缺點，但整體瑕不掩瑜，鑑於LEGO少有傳統中國特色的產品，令此套裝極具收藏價值。而且它的結構並不複雜，要擴建或封上屋頂也非難事，對於MOC高手來說也有吸引力。