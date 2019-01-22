辣到噴火　非一般墨西哥餡角

去印度餐廳開飯除了點叫咖喱之外，印度咖喱角Samosa也是其中一款必吃小食。與我們平常吃到的脆薄咖喱角不同，三角形的Samosa分量十足，入面盛滿了薯泥、洋葱、青豆、咖喱等香料，非常惹味。IG＠eat.or.not分享的Burrito Samosa示範短片同樣是餡角，不過「Burrito」則是墨西哥的做法，風味與印度Samosa相似，只是用了多款辣椒代替咖喱，無辣不歡可蘸點香辣醬汁提升辣度。

https://bit.ly/2W5NelQ



材料：

植物油 3湯匙

辣椒粉、紅椒粉、芫荽 各1湯匙

蒜頭 3瓣

薯仔 3個

紫洋葱 1個

辣椒 1隻

黑豆 1罐

蒔蘿籽、鹽、辣椒汁 各2茶匙

餡餅 4塊

印度米 1.5杯

芝士 1杯

三角形墨西哥脆片 4片

杏仁奶 少許



做法：

1. 炒香紫洋葱、蒜頭、辣椒粉、紅椒粉、辣椒、蒔蘿籽、鹽和辣椒汁。

2. 烚熟薯仔切粒，與醬料拌勻。

3. 加黑豆煮成餡料。

4. 把印度米、芝士及餡料放在餡餅上，面層鋪一塊墨西哥脆片，掃上杏仁奶後摺成三角形。

5. 再掃一層杏仁奶後，放入攝氏200度焗爐15分鐘。