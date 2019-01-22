順風快遞：來回日本800蚊　今期優惠速速睇

港航日本印尼優惠

至於香港航空，剛剛推出Mega Sale，包括日本多個航點，仲有印長峇里島，香港來回沖繩HK$800起、米子/岡山HK$1,050起、鹿兒島HK$1,330起、札幌 HK$2,840起、峇里島HK$1,320起（全部未連稅）！



此外，香港航空亦推出大阪機票優惠，只需$1,100起，連稅唔使二千蚊，而且仲可以揀早機去晚機返，不過回程限坐HX637，半夜起飛，返到香港就比較麻煩啲啦！



港航Mega Sale

預訂日期：即日至1月23日

出發日期：2月11日至4月30日



港航大阪機票優惠

預訂日期：即日至1月31日

出發日期：2月12日至3月19日

網址：www.hongkongairlines.com



HK Express 歲末優惠多

至於香港快運，亦率先推出豬年優惠，東京、福岡、名古屋HK$318起；大阪、廣島、高松、鹿兒島HK$308起；熊本HK$288起，長崎HK$235起；首爾、釜山HK$228起；石垣島、濟州、曼谷、暹粒HK$218起；清萊、清邁、芽莊 HK$138起；台中HK$108起（全部未連稅）！



預訂日期：即日起至1月27日

出發日期：

熊本 1月28日至3月30日

長崎/曼谷 1月28日至10月26日

其他 1月28日至12月23日

網址：https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/price-point



快閃曼谷之選

想嚟個快閃旅遊，曼谷就係最適合的選擇，阿聯酋航空又推出曼谷平價機票，只需HK$708起，連稅千四蚊咋！雖然去程係晚機，好似唔多抵，但正在放工即刻飛都仲得！今次呢個價惠只限星期一至四同星期日出發，星期一至五回程，其他日子就貴一百蚊左右！



預訂日期：即日至1月31日

出發日期：2月11日至4月16日、4月23日至7月5日、8月26日至9月26日、10月3日至11月30日

網址：http://trip.com

