天然無添加　自家製黑糖紅棗糕

農曆新年將至，想為親朋好友親手製作糕點，不妨送以黑糖代替傳統白沙糖的黑糖紅棗糕，味道天然又健康。今日請來尖沙咀一間5星級酒店的米芝蓮1星中菜廳的行政總廚張浪然師傅，分享他的食譜。張師傅指，他個人很喜歡選用天然無添加的食材炮製菜式及甜點，好像今日示範的薑汁黑糖紅棗糕，就是利用紅棗及黑糖的原始甜味，令糕點吃起來清新香甜。此外，還有老薑提升味道層次及清香氣味，啖啖入口煙韌香軟。



材料（5底分量）：

有皮老薑 1.25斤

黑糖 1.25斤

水 2,100克

紅棗王 1斤

木薯粉 1斤

馬蹄粉 14斤



做法：

1. 紅棗王加450克水蒸約20分鐘，開邊刮出棗肉，用白鑊炒至收乾水成棗蓉。

2. 老薑洗淨後切塊，加入剩餘的1,650克水，蒸約2小時，隔起老薑成薑水後分為3等份。

3. 將其中一份薑水加入馬蹄粉中拌勻，另一份水拌勻木薯粉。最後一份加入黑糖煮成黑糖漿。

4. 將馬蹄粉漿、木薯粉漿、棗蓉及黑糖漿拌勻，注入模中隔水蒸1.5小時即成。