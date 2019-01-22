《全境封鎖 2》　2月7日開始封測

因為「暗區」而聲名大噪的射擊遊戲《湯姆克蘭西：全境封鎖》，第2集即將於今年3月15日上市。開發商Ubisoft早前公布了VIP菁英封測的舉行日期，凡預購《全境封鎖 2》的玩家，將可在2019年2月7日至11日期間搶先體驗傳染病肆虐後的危機四伏華盛頓特區。玩家也可以前往http://thedivisiongame.com/beta登記報名，同樣將有機會獲得VIP菁英封測資格。



另外，從早前廠方公開的全新故事預告片可見，今次遊戲將設3大陣營，當中包括︰



真實之子（True Sons）：由前JTF軍官領導的準軍事部隊，不但機警靈活且有組織，並靠着壓倒性火力迅速擴張地盤。



鬣狗（Hyenas）：這是個由投機掠奪者組成的鬆散幫派，他們利用暴力和恐嚇手段襲擊平民營地。「鬣狗」聽命於由各路最強悍領導者組成的委員會。



流亡者（Outcasts）：被迫隔離的幸存者決心向那些殘忍監禁他們的社會報復。他們的領袖嗜血成性，並慫恿追隨者藉由散播疾病和濫殺無辜來懲罰敵人。