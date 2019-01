Swatch豬光寶氣迎新春

轉眼間農曆新年將至,又輪到十二生肖中的豬年來臨。不少鐘錶品牌為慶祝新歲,都乘機推出豬年特別版腕錶。以創意及玩味見稱的Swatch,每年都會推出生肖錶,今年特別推出GEM OF NEW YEAR「豬光寶氣」特別版腕錶,以充滿中國喜慶及財富的色調設計,加上創意十足的包裝,向生肖屬豬及好運連連的2019年致敬。



紅金色調添喜慶

今次Swatch以嶄新手法演繹豬年特別版腕錶GEM OF NEW YEAR,無論是錶帶、錶盤以至包裝,都注入不同農曆新年元素,為傳統的日常腕錶注入喜慶又別具型格的氣息。腕錶以紅、金這兩大節日色調為主調,在中國傳統文化中,紅色代表好運和積極樂觀的態度,而金色則象徵高貴和財富。紅金色錶帶上以中國傳統的水墨畫風格,交織出富藝術家色彩的織紋圖案。



全錶的焦點當然是錶盤的小豬圖案,品牌採用含蓄手法,以簡約線條勾勒出一隻圓潤可愛的小豬,令腕錶更長青及容易配襯,即使農曆新年過後佩戴亦絕不過時。



立體發聲豬仔包裝

腕錶包裝是新錶另一亮點,紅色立體幾何形狀的豬形錶盒十分搶眼,作為農曆新年的家居擺設亦不俗。但這精美包裝驚喜不止於此,原來將盒打開後,小豬還會發出「哼哼」的叫聲跟你打招呼,相當有趣!



其他應節推介

除了款式新穎又容易配襯新年服飾的GEM OF NEW YEAR「豬光寶氣」生肖腕錶外, Swatch更同期推出多款粉紅色新作。其中的2019春夏主打系列──Transformation,更融入線條、視覺幻象及透明設計等元素,想像力不設限。而心形圖案腕錶系列,則大玩粉色主調,完全呼應緊接而來的情人節浪漫主題──與情人節有關的Love is in the Air系列。2019春夏系列設有其他新款腕錶,有興趣者可親臨專門店參觀選購。



概念店:中環皇后大道中29號地下

查詢電話: 2510 5242

網上商店:http://shop.swatch.com/zh_hk