Swatch豬光寶氣迎新春

轉眼間農曆新年將至，又輪到十二生肖中的豬年來臨。不少鐘錶品牌為慶祝新歲，都乘機推出豬年特別版腕錶。以創意及玩味見稱的Swatch，每年都會推出生肖錶，今年特別推出GEM OF NEW YEAR「豬光寶氣」特別版腕錶，以充滿中國喜慶及財富的色調設計，加上創意十足的包裝，向生肖屬豬及好運連連的2019年致敬。



紅金色調添喜慶

今次Swatch以嶄新手法演繹豬年特別版腕錶GEM OF NEW YEAR，無論是錶帶、錶盤以至包裝，都注入不同農曆新年元素，為傳統的日常腕錶注入喜慶又別具型格的氣息。腕錶以紅、金這兩大節日色調為主調，在中國傳統文化中，紅色代表好運和積極樂觀的態度，而金色則象徵高貴和財富。紅金色錶帶上以中國傳統的水墨畫風格，交織出富藝術家色彩的織紋圖案。



全錶的焦點當然是錶盤的小豬圖案，品牌採用含蓄手法，以簡約線條勾勒出一隻圓潤可愛的小豬，令腕錶更長青及容易配襯，即使農曆新年過後佩戴亦絕不過時。



立體發聲豬仔包裝

腕錶包裝是新錶另一亮點，紅色立體幾何形狀的豬形錶盒十分搶眼，作為農曆新年的家居擺設亦不俗。但這精美包裝驚喜不止於此，原來將盒打開後，小豬還會發出「哼哼」的叫聲跟你打招呼，相當有趣！



其他應節推介

除了款式新穎又容易配襯新年服飾的GEM OF NEW YEAR「豬光寶氣」生肖腕錶外， Swatch更同期推出多款粉紅色新作。其中的2019春夏主打系列──Transformation，更融入線條、視覺幻象及透明設計等元素，想像力不設限。而心形圖案腕錶系列，則大玩粉色主調，完全呼應緊接而來的情人節浪漫主題──與情人節有關的Love is in the Air系列。2019春夏系列設有其他新款腕錶，有興趣者可親臨專門店參觀選購。



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網上商店：http://shop.swatch.com/zh_hk