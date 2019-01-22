本日日本：咖喱之日　新口味大放送

日本每日都有不同的紀念日，而每年的1月22日便是咖喱之日。話說1982年為了紀念學校供餐創立35周年，全國學校營養士協議會呼籲於當年的1月22日將供餐定為咖喱，而全日本咖喱工業協同組合更於2016年將這日定為咖喱之日。趁此大日子，日本不少餐廳及食品公司都會「應節」，推出獨特的新口味咖喱出品，大家有冇興趣試一試？



赤富士咖喱大挑戰

山梨縣立富士山世界遺產中心內的富士山LAVA CAFE，於上年4月推出了表現富士山藍色的「藍富士山咖喱」，憑出位的賣相成功在社交網絡掀起話題，更於同年6月推出重3公斤的特大版本（是6人食用分量），吸引了不少大胃王來挑戰！而該Cafe今年又有新猷，以葛飾北齋的名畫《富嶽三十六景》中的「凱風快晴」（俗稱赤富士）為靈感，剛於1月12日推出了麻辣口味的「赤富士咖喱」。所謂赤富士，是指富士山在清晨日光的照耀下呈現紅色的現象，主要發生於晩夏至初秋之間，相傳看到的人會消除災難，並可達成生意興隆的願望，在日本民間視為一種吉兆，新年流流享用可謂相當好意頭。而Cafe亦再下一城，於2月1日至28日期間推出赤富士咖喱的加大版本，今次更加碼重達5.5公斤（飯重3公斤、咖喱汁重2公斤、炸物重500克），分量可供約10人享用，售7,777日圓。而店舖亦發出挑戰書，只要單人匹馬於38分16秒內食清光的話，讓你免費享用之餘，頭5名更可獲得5kg山梨縣產米作禮物，自問大食的咖喱迷，有冇信心挑戰一下？



富士山LAVA CAFE

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津6663-1 富士山世界遺產中心北館2F

營業時間：9:30am~4:00pm

網止：http://mtfujicurry.strikingly.com/

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明星監製咖喱粉

於90年代迷過JPOP的朋友，都會認識作為小室弟子之一的偶像歌手鈴木亞美吧？現已結婚及育有一子的她，於2015年獲取了2級Food Analyst資格，最近經常於媒體前展露廚藝，絕對係出得廳堂入得廚房。而趁住咖喱之日，由她監製的咖喱粉「Nanairo Curry」亦於今日推出！該產品由銷售九州的高品質自然食材的郵購店Tamachanshop聯手開發，除了不加化學調味料、糖、防腐劑及動物性油脂等成分外，賣點是可作為萬能調味料，無論是撒、混及煮都得！鈴木謂就算冇材料，只要用橄欖油將咖喱粉炒香，之後加水煮3分鐘，便成為香噴噴的咖喱汁，用來送飯應該好開胃。而本身以食得辣出名的鈴木，今次出品的辣度就連小朋友都可以品嘗，絕對夠晒體貼。「Nanairo Curry」每包售880日圓。

網址：https://item.rakuten.co.jp/kyunan/nanairo-carry/

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日清3款辣咖喱口味登場

響應咖喱日的還有日清食品，該公司剛於昨天一口味推出了合味道Spice Chicken Curry、咚兵衛乾鰹魚及雞肉W湯汁Spice Curry烏冬及U.F.O. Spice肉碎咖喱炒麵，三款各有特色，合味道以雞肉及番茄為基本材料；而咚兵衛以洋葱及番茄為基本材料，並加上乾鰹魚及雞肉；而U.F.O.則以豬肉為基本材料。三款均為偏辣的咖喱口味，而一大特色是各附有額外的香料包，大家可以隨自己的嗜辣能耐來添加，真係好貼心。各售180日圓。

網址：https://www.nissin.com/jp/news/7490

