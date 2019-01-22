肉光四射　BB出浴賣萌

有些媽咪非常煩惱：「唔知點解BB硬是不肯洗白白？每次沖涼都喊到拆天咁。」其實亦有很多BB愛洗白白，甚至當浴室是Playhouse，玩到唔捨得走。不少家長更把寶貝肉光四射的「浴照」放在網上平台，望見又白又滑的BB，坐在布滿泡泡的浴缸中，流露着天真無邪的笑容，真係隔住個「芒」都想攬住嚟錫兩啖。一齊睇睇以下的精選照片。



神奇洗頭水

有BB用了一支神奇洗頭水，並非洗到出煙，而是「洗到」滿頭英文字母！細細個就咁博學，贏在起跑線，冇得輸！

IG：https://www.instagram.com/p/BsoVJHEg00j/



留鬚小鮮肉

或許平時爹哋留鬚的樣子，令小男孩覺得非常新奇，於是趁着洗澡，利用泡泡「魔法」，一嘗箇中滋味。

IG：https://www.instagram.com/p/BssqYX0A0F6/



沖完唔肯走

明明已洗完白白，並換上白兔造型的衣服，但BB仍然繼續留在浴室耍樂，而且愈玩愈開心，未有離開的意欲。

IG：https://www.instagram.com/p/BszElJklA3O/



有毛孩陪伴

孩子與貓貓平時老友鬼鬼，想不到連孩子洗澡時，貓貓也形影不離，隨時候命幫忙，如試水溫等。

IG：https://www.instagram.com/p/BszDVg1lggH/



洋葱頭

洗濕咗個頭，當然要弄個新髮型。孩子選擇了洋葱頭髮型，加上大大的眼睛，造型有點似90年代卡通人物「天線得得B」。

IG：https://www.instagram.com/p/Bsozbl3Fgad/