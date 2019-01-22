抵玩窄邊框　Meizu X8

去年9月Meizu於北京發表了多台新機，當中X8以「One More Thing」姿態壓軸亮相，可想而知廠商重視程度。它是「魅粉」們期待已久的首部瀏海屏幕手機，瀏海部分比同級手機為窄，屏佔比高達89.6%，雖然上下仍有邊框，但上網、睇片已比一般手機廣闊。



手機厚7.8mm、重160g，在孤形機身配合下，手感甚為理想。鏡頭是前1後2設計，支援輕度及深度美顏，除可細執五官，影完仲可透過「一鍵美妝」極速化妝，而且效果自然唔假，至啱Selfie！性能方面，手機用上S710處理器，《AnTuTu》的得分為167,292分，比同級稍稍優勝。另外它也對應人臉解鎖，打斜機身及低光下都解到，配合指紋識別，保安系統完善。



Meizu X8現已上市，提供4GB RAM+64GB ROM，以及6GB RAM+128GB ROM兩個配置，售價二千蚊起，CP值極高。



<規格表>

制式：GSM、WCDMA、TD-­LTE、FDD-­LTE

處理器：Qualcomm S710 2.2GHz八核心

記憶體：4GB/6GB RAM、64GB/128GB ROM、不支援microSD

屏幕：6.2吋LTPS LCD （2,220×1,080解像度）

鏡頭：（前置）2,000萬像素、（後置）1,200+500萬像素

作業系統：Android 8.1

電池容積：3,210mAh

體積：151.2×74.6×7.8mm

重量：160g

